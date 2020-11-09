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Borat, Fransa’daki Müslümanları kızdırdı: Yüzükteki detay 'yok artık' dedirtti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 09:35 | Son Güncelleme

Her adımı tepki çeken Borat, bu sefer Fransa’daki Müslümanları kızdırdı. Borat'ın yüzüğündeki yazı Müslümanların tepkisini çekince Fransa'daki reklam kaldırıldı.

Borat, Fransa’daki Müslümanları kızdırdı: Yüzükteki detay 'yok artık' dedirtti

Borat, tepki çekmeye devam ediyor. Yaptığı her hareketle dünyanın çeşitli ülkelerinden tepki çekmeyi başaran Borat, bu sefer Fransa’daki Müslümanların tepkisini çekti. Filmin otobüslerdeki reklamı, Müslüman şoförlerin de tepkisini topladı.

Borat'ın devam filminin Fransa’da otobüslere yerleştirilen reklamı büyük tepki topladı. Reklamda başrol oyuncusu Sacha Baron Cohen, üzerinde sadece bir maskeyle çıplak halde uzanıyor. Fotoğrafta Cohen’in parmağında Arapça harflerle "Allah" yazılı altın bir yüzük bulunuyor. Reklam, sosyal medyada Müslümanlardan büyük tepki gördü.

BORAT REKLAMLARINI MÜSLÜMANLAR ŞİKAYET ETTİ

Paris’teki Müslüman otobüs şoförleri şehirde ulaşımdan sorumlu RATP’ye şikâyette bulundu.

Şoförlerden biri Twitter'da afişin videosunu "İnanılmaz" diye tepki gösterip paylaşarak afişi otobüsten sökeceğini söyledi.

Videoda yüzü görünmeyen otobüs şoförüne, diğer şoförler de destek vererek videoyu sosyal medyada paylaştı.

RATP'yse şikayetlere aldırış etmeden "hiçbir koşulda" afişleri kaldırmayacağını açıkladı.

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'BU REKLAM ASLA YER ALMAMALIYDI'

Buna rağmen afiş, şehirde Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerdeki hatlarda çalışan TICE ağındaki otobüslerden kaldırıldı.

RATP açıklamasında afişlerin Müslüman toplulukları rencide ettiği için değil, "TICE yönetiminin afişteki mizah anlayışını uygunsuz gördüğü için" kaldırıldığını belirtti.

Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki otobüsleri işleten bir operatörün sözcüsü de "Teknik bir arıza oldu. Bu reklam otobüslerimizde asla yer almamalıydı" dedi.

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