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2020’de dijital platformlarda en çok izlenen filmler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Screen Engine adlı şirketin yaptığı çalışmaya göre ABD’deki dijital platformlarda 2020’de en çok izlenen filmler belirlendi. Listenin zirvesinde Disney+ platformunda yayınlanan Hamilton: The Movie yer alırken onu son günlerin en çok tartışılan yapımı Borat 2: Subsequent Moviefilm takip etti.

2020’de dijital platformlarda en çok izlenen filmler

Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+ dünya çapında dijital yayıncılık büyük bir ivme kazanarak ilerlemeye devam ediyor. Eğlence endüstrisinde raporlama çalışmaları yapan Screen Engine şirketinin 1.200 kişiyle yaptığı anketler sonucunda, ABD’deki streaming platformlarında 2020’de en çok izlenen filmler belirlendi. Variety’nin dijital yayıncılığa odaklanan oluşumu VIP (Variety Intelligence Platform)için hazırlanan raporda ilginç detaylar dikkat çekiyor.

NETFLIX EN ÇOK TAKİP EDİLEN PLATFORM

Ankete katılan 13-64 yaş aralığındaki izleyicilere, 2020’de Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Hulu, HBO Max gibi mecralardan hangi filmleri, yayın tarihlerini takip eden bir hafta içerisinde izledikleri soruldu. 30 filmlik listedeki yapımların çoğunluğu Netflix orijinal filmleri olsa da zirvede Disney+’ta yayımlanan, Lin Manuel Miranda’nın ülkede sansasyon yaratan Broadway oyunu Hamilton’ın film versiyonu var. Onu iki Amazon Prime işi takip etmekte: Son haftalarda gündemi epey meşgul eden Borat 2 ve Peter Segal’ın yönettiği aksiyon komedi filmi My Spy.

2020’DE NETFLIX’TE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

Chris Hemsworth’ü başrolünde izlediğimiz Extraction, Charlize Theron’lu aksiyon filmi The Old Guard, Aaron Sorkin imzalı The Trial of the Chicago 7 ve Issa Rae-Kumail Nanjiani ikilisinin yıldızlaştığı romantik komedi The Lovebirds; söz konusu araştırmada ilk 10’da yer bulan Netflix yapımları. Listede ayrıca Sherlock Holmes spin-off’u Enola Holmes, Spike Jonze filmi Da 5 Bloods, Ben Wheatley’nin romantik gerilimi Rebecca da var.

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DİSNEY+’IN EKSTRA ÜCRETLE YAYINLADIĞI MULAN DA LİSTEDE

Disney+ kataloğundan Hamilton dışında ilk 10’a giren iki filmden biri, çocukların favori animasyonlarından Phineas & Ferb the Movie: Candace Against the Universe. Diğer film de Mulan’ın canlı aksiyon uyarlaması. Bu noktada parmak basmak gereken önemli bir detay da var. Mulan, bu sene vizyona girmesi hatta gişede büyük etki yaratması öngörülen filmlerden biriydi. Bu sebeple Disney+, Mulan’ı kendi üyelerine bile ekstra 30 dolar ücret ödeyecek şekilde erişime açtı. Bu hamleye rağmen uyarlamanın listenin tepelerinde yer alması şaşırtıcı.

2020’DE DİJİTAL PLATFORMLARDA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1 Hamilton: The Movie (Disney+)
2 Borat 2: Subsequent Moviefilm (Prime Video)
3 My Spy (Prime Video)
4 Extraction (Netflix)
5 Phineas & Ferb the Movie: Candace Against the Universe (Disney+)
6 Mulan (Disney+)
7 The Old Guard (Netflix)
8 The Trial of the Chicago 7 (Netflix)
9 Roald Dahl’s The Witches (HBO Max)
10 The Lovebirds (Netflix)
11 Rebecca (Netflix)
12 Project Power (Netflix)
13 Enola Holmes (Netflix)
14 Black is King (Disney+)
15 Madea’s Farewell Play (Prime Video)
16 Da 5 Bloods (Netflix)
17 Bad Hair (Hulu)
18 Artemis Fowl (Disney+)
19 Lost Girls (Netflix)
20 An American Pickle (HBO Max)
21 Spenser Confidential (Netflix)
22 The Devil All The Time (Netflix)
23 Stargirl (Disney+)
24 Greyhound (Apple TV+)
25 Holidate (Netflix)
26 Palm Springs (Hulu)
27 The One And Only Ivan (Disney+)
28 Clouds (Disney+)
29 Blow the Man Down (Prime Video)
30 The Sleepover (Netflix)

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