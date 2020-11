2020’de dijital platformlarda en çok izlenen filmler

2020’DE NETFLIX’TE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

Chris Hemsworth’ü başrolünde izlediğimiz Extraction, Charlize Theron’lu aksiyon filmi The Old Guard, Aaron Sorkin imzalı The Trial of the Chicago 7 ve Issa Rae-Kumail Nanjiani ikilisinin yıldızlaştığı romantik komedi The Lovebirds; söz konusu araştırmada ilk 10’da yer bulan Netflix yapımları. Listede ayrıca Sherlock Holmes spin-off’u Enola Holmes, Spike Jonze filmi Da 5 Bloods, Ben Wheatley’nin romantik gerilimi Rebecca da var.

DİSNEY+’IN EKSTRA ÜCRETLE YAYINLADIĞI MULAN DA LİSTEDE

Disney+ kataloğundan Hamilton dışında ilk 10’a giren iki filmden biri, çocukların favori animasyonlarından Phineas & Ferb the Movie: Candace Against the Universe. Diğer film de Mulan’ın canlı aksiyon uyarlaması. Bu noktada parmak basmak gereken önemli bir detay da var. Mulan, bu sene vizyona girmesi hatta gişede büyük etki yaratması öngörülen filmlerden biriydi. Bu sebeple Disney+, Mulan’ı kendi üyelerine bile ekstra 30 dolar ücret ödeyecek şekilde erişime açtı. Bu hamleye rağmen uyarlamanın listenin tepelerinde yer alması şaşırtıcı.

2020’DE DİJİTAL PLATFORMLARDA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1 Hamilton: The Movie (Disney+)

2 Borat 2: Subsequent Moviefilm (Prime Video)

3 My Spy (Prime Video)

4 Extraction (Netflix)

5 Phineas & Ferb the Movie: Candace Against the Universe (Disney+)

6 Mulan (Disney+)

7 The Old Guard (Netflix)

8 The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

9 Roald Dahl’s The Witches (HBO Max)

10 The Lovebirds (Netflix)

11 Rebecca (Netflix)

12 Project Power (Netflix)

13 Enola Holmes (Netflix)

14 Black is King (Disney+)

15 Madea’s Farewell Play (Prime Video)

16 Da 5 Bloods (Netflix)

17 Bad Hair (Hulu)

18 Artemis Fowl (Disney+)

19 Lost Girls (Netflix)

20 An American Pickle (HBO Max)

21 Spenser Confidential (Netflix)

22 The Devil All The Time (Netflix)

23 Stargirl (Disney+)

24 Greyhound (Apple TV+)

25 Holidate (Netflix)

26 Palm Springs (Hulu)

27 The One And Only Ivan (Disney+)

28 Clouds (Disney+)

29 Blow the Man Down (Prime Video)

30 The Sleepover (Netflix)