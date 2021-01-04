Borçka Karagöl nerede, nasıl gidilir? Borçka Karagöl Tabiat Parkı

Borçka Karagöl, doğa ve kamp severlerin gözdesi. Yöre halkı tarafından mesire yeri olarak da kullanılan göl Karadeniz'in en turistik yerlerinden. Yol üstünde ilerlerken defalarca kez durup fotoğraf çekmek isteyeceğiniz güzellikler görüyorsunuz. Göle vardığınızda ise iyi ki buradayım dedirten bir huzur kaplıyor insanın içini. Borçka Karagöl nerede, nasıl gidilir, yol tarifi, konaklama, kamp gibi buraya dair merak ettiğiniz ne varsa bu yazıda bulabilirsiniz. İşte detaylar...
Göl, Artvin ilinin Karagöl ilçesi sınırlarında bulunuyor. Borçka Karagöl - Artvin arası 60 km, Borçka ilçe merkezi ile arası 25 km. Göle bireysel aracınızla ya da minibüslerle ulaşabilirsiniz.
Borçka Karagöl yol tarifi için buraya tıklayın.
Karçal Dağı'nda konumlanan göl, 1800'lü yılların başlarında Klaskur Yaylası'nın yakınında bulunan bir tepenin kayması sonucu, Klaskur Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş. Aynı derenin taşıdığı alüvyonlarla dolan gölün derinliği 30 metreden 8 metreye, 56 dönümlük arazisi ise 50 dönüme düşmüş. Daha sonra göle dolan alüvyonlar boşaltılmış, gölün çevresi ahşapla desteklenmiş yürüyüş yollarıyla donatılmış. Karagöl ve çevresi sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik, flora, fauna zenginliği ve peyzaj özellikleri nedeniyle 14.08.2002 tarihinde Tabiat Parkı ilan edildi.
Karagöl günübirlik ziyaretçiler dışında bir de kamp severleri ağırlıyor. Eskiden göl kenarında bir kamp alanı bulunuyordu ancak şu anda ormanlık alanda kamp yapılabiliyor. Alanda çadır kiralama hizmeti yok, kendi ekipmanınızla gitmeniz gerekiyor. Karavanla da kalabilirsiniz. Kamp alanında elektrik bulunmuyor. Kamp alanı için ayrıca bir ücret alınmıyor. Milli parka girişte ödediğiniz ücret sonrasında, ücretsiz şekilde çadırınızla konaklayabilirsiniz.
Borçka Karagöl yolu üzerinde farklı yeme içme alternatifleri sunan restoranlar bulunuyor.
Karagöl, tabiat parkı sınırları içinde olduğundan girişler ücretli. Borçka Karagöl giriş ücreti 2020 yılı için şöyle;
Otomobil 15 TL
Motorsiklet 10 TL
Minibüsler 40 TL
Artvin'de gidebileceğiniz Mençuna Şelalesi, Maçahel yaylası'nı da listenize alabilirsiniz.
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