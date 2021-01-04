Borçka Karagöl nerede, nasıl gidilir? Borçka Karagöl Tabiat Parkı

Borçka Karagöl, doğa ve kamp severlerin gözdesi. Yöre halkı tarafından mesire yeri olarak da kullanılan göl Karadeniz'in en turistik yerlerinden. Yol üstünde ilerlerken defalarca kez durup fotoğraf çekmek isteyeceğiniz güzellikler görüyorsunuz. Göle vardığınızda ise iyi ki buradayım dedirten bir huzur kaplıyor insanın içini. Borçka Karagöl nerede, nasıl gidilir, yol tarifi, konaklama, kamp gibi buraya dair merak ettiğiniz ne varsa bu yazıda bulabilirsiniz. İşte detaylar...

BORÇKA KARAGÖL NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Göl, Artvin ilinin Karagöl ilçesi sınırlarında bulunuyor. Borçka Karagöl - Artvin arası 60 km, Borçka ilçe merkezi ile arası 25 km. Göle bireysel aracınızla ya da minibüslerle ulaşabilirsiniz.

Borçka Karagöl yol tarifi için buraya tıklayın.

BORÇKA KARAGÖL TABİAT PARKI

Karçal Dağı'nda konumlanan göl, 1800'lü yılların başlarında Klaskur Yaylası'nın yakınında bulunan bir tepenin kayması sonucu, Klaskur Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş. Aynı derenin taşıdığı alüvyonlarla dolan gölün derinliği 30 metreden 8 metreye, 56 dönümlük arazisi ise 50 dönüme düşmüş. Daha sonra göle dolan alüvyonlar boşaltılmış, gölün çevresi ahşapla desteklenmiş yürüyüş yollarıyla donatılmış. Karagöl ve çevresi sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik, flora, fauna zenginliği ve peyzaj özellikleri nedeniyle 14.08.2002 tarihinde Tabiat Parkı ilan edildi.