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Borçka Karagöl nerede, nasıl gidilir? Borçka Karagöl Tabiat Parkı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Borçka Karagöl nerede, nasıl gidilir? Borçka Karagöl Tabiat Parkı

Ülkemizin cennet köşelerinden Borçka Karagöl, ilkbaharda yemyeşil, sonbaharda rengarenk, kışınsa karla kaplı ormanlarıyla bir doğa harikası. Her mevsim ziyaretçilerini mest etmeyi başarıyor.

Borçka Karagöl, doğa ve kamp severlerin gözdesi. Yöre halkı tarafından mesire yeri olarak da kullanılan göl Karadeniz'in en turistik yerlerinden. Yol üstünde ilerlerken defalarca kez durup fotoğraf çekmek isteyeceğiniz güzellikler görüyorsunuz. Göle vardığınızda ise iyi ki buradayım dedirten bir huzur kaplıyor insanın içini. Borçka Karagöl nerede, nasıl gidilir, yol tarifi, konaklama, kamp gibi buraya dair merak ettiğiniz ne varsa bu yazıda bulabilirsiniz. İşte detaylar...

BORÇKA KARAGÖL NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Göl, Artvin ilinin Karagöl ilçesi sınırlarında bulunuyor. Borçka Karagöl - Artvin arası 60 km, Borçka ilçe merkezi ile arası 25 km. Göle bireysel aracınızla ya da minibüslerle ulaşabilirsiniz.

Borçka Karagöl yol tarifi için buraya tıklayın.

BORÇKA KARAGÖL TABİAT PARKI

borçka karagöl (1)

Karçal Dağı'nda konumlanan göl, 1800'lü yılların başlarında Klaskur Yaylası'nın yakınında bulunan bir tepenin kayması sonucu, Klaskur Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş. Aynı derenin taşıdığı alüvyonlarla dolan gölün derinliği 30 metreden 8 metreye, 56 dönümlük arazisi ise 50 dönüme düşmüş. Daha sonra göle dolan alüvyonlar boşaltılmış, gölün çevresi ahşapla desteklenmiş yürüyüş yollarıyla donatılmış. Karagöl ve çevresi sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik, flora, fauna zenginliği ve peyzaj özellikleri nedeniyle 14.08.2002 tarihinde Tabiat Parkı ilan edildi.

BORÇKA KARAGÖL KAMP

artvin borçka karagöl

Karagöl günübirlik ziyaretçiler dışında bir de kamp severleri ağırlıyor. Eskiden göl kenarında bir kamp alanı bulunuyordu ancak şu anda ormanlık alanda kamp yapılabiliyor. Alanda çadır kiralama hizmeti yok, kendi ekipmanınızla gitmeniz gerekiyor. Karavanla da kalabilirsiniz. Kamp alanında elektrik bulunmuyor. Kamp alanı için ayrıca bir ücret alınmıyor. Milli parka girişte ödediğiniz ücret sonrasında, ücretsiz şekilde çadırınızla konaklayabilirsiniz.

BORÇKA KARAGÖL YEME-İÇME

Borçka Karagöl yolu üzerinde farklı yeme içme alternatifleri sunan restoranlar bulunuyor.

KARAGÖL'DE NE YAPILIR

  • Tabiat parkı içindeki kamp alanında konaklayabilirsiniz.
  • Göl çevresinde yürüyüş yapabilirsiniz.
  • Gölde sandalla gezebilirsiniz.
  • Bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.

BORÇKA KARAGÖL GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Karagöl, tabiat parkı sınırları içinde olduğundan girişler ücretli. Borçka Karagöl giriş ücreti 2020 yılı için şöyle;

Otomobil 15 TL
Motorsiklet 10 TL
Minibüsler 40 TL

Artvin'de gidebileceğiniz Mençuna Şelalesi, Maçahel yaylası'nı da listenize alabilirsiniz.

https://www.mynet.com/mencuna-selalesi-nerede-mencuna-selalesi-ne-nasil-gidilir-mencuna-selalesi-giris-ucreti-190101250744

https://www.mynet.com/macahel-yaylasi-nerede-macahel-yaylasi-yol-tarifi-macahel-yaylasi-konaklama-190101251589


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