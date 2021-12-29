Börü 2039 dizisi oyuncuları kimler? Börü 2039 dizisi konusu nedir?

Börü 2039 dizisi bu kez 25 yıl sonrasına, 2039 yılına odaklanıyor. Börü'nün yeni sezonu 28 Aralık Salı günü yayınlandı. Peki serinin ilk dizisi Börü’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan dizinin konusu nedir?
BÖRÜ 2039, serinin ilk dizisi Börü’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını konu alıyor ve 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye’ye odaklanıyor.
Merakla takip edilen dizi, ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda, dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken bıçak sırtında başlıyor. BÖrü 2039 ayrıca insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak.
Murat Akın: Kemal Boratav
Emir Benderlioğlu: Turan Kara
Doğan Bayraktar
Cansel Elçin
Fatih Çetintaş: Batuhan Demir
Cenay Türksever
Tuğçe Açıkgöz: Ece Kara
Ahmet Pınar: Barbaros Çepni
Ozan Ağaç: Baran Harput
DEniz Uğur
Tuğba Sunguroğlu
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