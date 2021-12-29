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Börü 2039 dizisi oyuncuları kimler? Börü 2039 dizisi konusu nedir?

29.12.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen Börü dizisi 2. sezonuyla BluTV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Sevilen dizi bu defa Börü 2039 adıyla yayınlanacak. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki Börü 2039 dizisi oyuncuları kimler? Börü 2039 dizisi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Börü 2039 dizisi oyuncuları kimler? Börü 2039 dizisi konusu nedir?

Börü 2039 dizisi bu kez 25 yıl sonrasına, 2039 yılına odaklanıyor. Börü'nün yeni sezonu 28 Aralık Salı günü yayınlandı. Peki serinin ilk dizisi Börü’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan dizinin konusu nedir?

BÖRÜ 2039 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

BÖRÜ 2039, serinin ilk dizisi Börü’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını konu alıyor ve 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye’ye odaklanıyor.

Merakla takip edilen dizi, ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda, dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken bıçak sırtında başlıyor. BÖrü 2039 ayrıca insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak.

BÖRÜ 2039 DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Murat Akın: Kemal Boratav

Emir Benderlioğlu: Turan Kara

Doğan Bayraktar

Cansel Elçin

Fatih Çetintaş: Batuhan Demir

Cenay Türksever

Tuğçe Açıkgöz: Ece Kara

Ahmet Pınar: Barbaros Çepni

Ozan Ağaç: Baran Harput

DEniz Uğur

Tuğba Sunguroğlu


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