Börü 2039 dizisinden ilk fragman yayınlandı! Börü 2039 ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Çağlararts & Insignia Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ahmet Atalay ile Can Emre'nin oturduğu Börü 2039'un başrollerini Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Doğan Bayraktar, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar, Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Emir Benderlioğlu paylaşıyor.

Daha önce 'BÖRÜ 2039 ve İlk Göktürk eş zamanlı sete giriyor. Her şey yolunda. Sakin ol, plana güven.' sözleriyle tanıtımı yapılan diziden heyecan verici bir fragman yayınlandı. Fragmanda, bol aksiyon ve heyecanın bir an durmayacağını anlamamızı sağlayan sahneler yer alıyor.

Dizide bir İstanbul atmosferi ve özel efektler dikkat çekiyor.

Aksiyon ve savaş sahneleri de yine izleyicileri merak ettiren detaylar olarak göze çarpıyor. Sahnelerde, Türkiye dizilerinin alışık olmadığı özel efektler ve teknik detaylar mevcut.

Blutv ekranlarında yayınlanacak Börü 2039 dizisi 6 bölümden oluşacak ve Aralık ayında yayınlanacak.



