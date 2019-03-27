Boruya tırmanarak hayat kurtardı

Mısır'da bir adam yangın nedeniyle evin üçüncü katında mahsur kalan anne ve çocuklarını kendi çabasıyla kurtardı. Bina duvarındaki gaz borusuna tırmanarak anneyi ve çocuklarını tek tek indiren adam güvenli bir şekilde bir sorun yaşanmadan herkesi kurtardı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bina duvarındaki boruda olası bir tehlikenin yaşanmaması herkesi sevindirirken yaşanan o anlar amatör kameraya kaydedildi.

