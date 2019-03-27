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Boruya tırmanarak hayat kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2019 07:59 | Son Güncelleme

Mısır'da bir adam, yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve çocuklarını boruya tırmanarak kurtardı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Mısır'da bir adam yangın nedeniyle evin üçüncü katında mahsur kalan anne ve çocuklarını kendi çabasıyla kurtardı. Bina duvarındaki gaz borusuna tırmanarak anneyi ve çocuklarını tek tek indiren adam güvenli bir şekilde bir sorun yaşanmadan herkesi kurtardı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bina duvarındaki boruda olası bir tehlikenin yaşanmaması herkesi sevindirirken yaşanan o anlar amatör kameraya kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
mısır kurtarma boru

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