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Boşanacakları konuşuluyordu! Oğuzhan Koç Demet Özdemir olayına Eser Yenenler son noktayı koydu

29.03.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl ağustos ayında evlenen ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu konuyla ilgili “Evliliklerde böyle şeyler olur” açıklamasında bulunmuştu. Çiftin yakın arkadaşları Eser Yenenler konuyla ilgili konuştu ve son noktayı koydu.

Boşanacakları konuşuluyordu! Oğuzhan Koç Demet Özdemir olayına Eser Yenenler son noktayı koydu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Ağustos 2022'de dünyaevine girmişti. Sosyal medyada aşk dolu pozlar paylaşan ünlü çift, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde. Ünlü çift boşanma haberlerini yalanlamış ve evliliklerinde bir sorun olmadığını söylemişti. Konuyla ilgili bir açıklama da çiftin yakın arkadaşları Eser Yenenler'den geldi.

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SON NOKTAYI KOYDU

Bir avm çıkışında magazincilere konuşan Eser Yenenler, yakın arkadaşları olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma haberleri için açıklamalarda bulundu.

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Yapılan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Yenenler konu ile ilgili, "Oğuzhan benim kardeşim. Onların çok üzerine gidiliyor. Bence aralarında hiç bir sorun yok. Evlilikleri gayet güzel gidiyor." şeklinde konuştu.

"GÜNCEL OLARAK DOĞRU DEĞİL"

Özdemir, evliliğinde sıkıntılar olduğunu doğrulayarak, “Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” demişti.

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