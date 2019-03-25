Boşanan Burak Sergen ile Işıl Ulutürk yeni aşklarını tanıştırdı

19 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl noktalayan Işıl Sergen-Burak Sergen, bugün bir araya geldi.

Burak Sergen, buluşmaya nişanlısı Nihan Ünsal'la gelirken Işıl Sergen'e yeni sevgilisi eşlik etti.

Işıl Sergen-Burak Sergen çifti yaklaşık bir yıl önce sürpriz bir kararla boşanmıştı.

Burak Sergen, bir ay önce önce kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi spiker Nihan Ünsal'la nişanlandı. Bugün Etiler'de gerçekleşen bu buluşmanın fotoğrafları Işıl Sergen ve Nihan Ünsal tarafından sosyal medyada yayınlandı.



