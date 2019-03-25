MAGAZİN

Boşanan Burak Sergen ile Işıl Ulutürk yeni aşklarını tanıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

Geçen yıl boşanan Burak Sergen ile Işıl Ulutürk yemekte bir araya geldi. Burak Sergen ve Işıl Ulutürk yeni sevgilileriyle yemek yedi.

Boşanan Burak Sergen ile Işıl Ulutürk yeni aşklarını tanıştırdı

19 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl noktalayan Işıl Sergen-Burak Sergen, bugün bir araya geldi.

Burak Sergen, buluşmaya nişanlısı Nihan Ünsal'la gelirken Işıl Sergen'e yeni sevgilisi eşlik etti.

Işıl Sergen-Burak Sergen çifti yaklaşık bir yıl önce sürpriz bir kararla boşanmıştı.

Burak Sergen, bir ay önce önce kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi spiker Nihan Ünsal'la nişanlandı. Bugün Etiler'de gerçekleşen bu buluşmanın fotoğrafları Işıl Sergen ve Nihan Ünsal tarafından sosyal medyada yayınlandı.


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Anahtar Kelimeler:
Burak Sergen Işıl Ulutürk

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