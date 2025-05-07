Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Boşanma avukatı müvekkilini feci şekilde öldürdü! Nedeni duyan şaştı kaldı!

ABD'de Gregory Moore isimli boşanma avukatı adam, davadan bir gün önce müvekkili 51 yaşındaki Aliza Sherman'ı sırtından bıçaklayarak öldürdü. Avukatın cinayeti işleme nedeni ise gündem oldu.

Boşanma avukatı müvekkilini feci şekilde öldürdü! Nedeni duyan şaştı kaldı!

53 yaşındaki Aliza Sherman'ın 2013'te boşanma avukatı tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Öldürme gerekçesi ise gündem oldu. 2013 yılında avukatı Gregory Moore'un Cleveland şehir merkezindeki ofisinin önünde bekleyen Aliza Sherman, 24 Mart günü feci şekilde bıçaklanarak can vermişti.

1344844-175445962

Olay anındaki güvenlik kamerası görüntülerinde kapüşonlu bir adamın olay yerinden kaçtığı görülse de polis, Moore'u bir kez ağırlaştırılmış cinayet, bir kez komplo, 6 kez cinayet ve iki kez adam kaçırma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

iStock-1171077750

NBC News'un ulaştığı iddianamede Moore'un Sherman'a cinayet günü mesaj attığı, saat 16.30'da ofisinde buluşmasını ve ne zaman ayrılacağını kendisine bildirmesini söylediği belirtiliyor. Polisin verdiği bilgiye göre Sherman binanın önünde beklerken "Moore ya da adı açıklanmayan başka biri" onu sırtından 10'dan fazla kez bıçaklayarak öldürdü. Moore'un Sherman'a ölümünden önce ve sonra mesaj attığı ve onu aradığı iddia ediliyor.

DAVAYA GİRMEMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Independent'ın derlediği habere göre iddianamede, "Bu mesajlar ve arama talepleri, Moore'un Sherman'ın uğradığı saldırıdan haberdar olmadığına dair sahte kanıtlar yaratma amacını taşıyordu" deniyor. Jürinin iddianamesine göre Moore'un Sherman'ı boşanma davasının devam etmesini engellemek için öldürdüğü iddia ediliyor. Öldüğü günün sonrasında boşanma davası vardı.

iStock-1241990036

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O markanın tahini raflardan acilen toplatılıyor! Nedeni bakın ne çıktıO markanın tahini raflardan acilen toplatılıyor! Nedeni bakın ne çıktı
Ankara'da 51 sene önce aldığı plak 3 ev sahibi yaptı!Ankara'da 51 sene önce aldığı plak 3 ev sahibi yaptı!

Anahtar Kelimeler:
cinayet boşanma davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Sivas'ta kahreden olay! Anneyi şoke eden an: İki kardeş elleri bağlı boğazları kesilmiş halde bulundu

Sivas'ta kahreden olay! Anneyi şoke eden an: İki kardeş elleri bağlı boğazları kesilmiş halde bulundu

Boşanma avukatı müvekkilini öldürdü! Nedenini duyan şaştı kaldı

Boşanma avukatı müvekkilini öldürdü! Nedenini duyan şaştı kaldı

O markanın tahini raflardan acilen toplatılıyor! Nedeni bakın ne çıktı

O markanın tahini raflardan acilen toplatılıyor! Nedeni bakın ne çıktı

Ankara'da 51 sene önce aldığı plak 3 ev sahibi yaptı!

Ankara'da 51 sene önce aldığı plak 3 ev sahibi yaptı!

Yeni Papa'nın seçim süreci yarın başlayacak!

Yeni Papa'nın seçim süreci yarın başlayacak!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.