Boşanma avukatı müvekkilini feci şekilde öldürdü! Nedeni duyan şaştı kaldı!

53 yaşındaki Aliza Sherman'ın 2013'te boşanma avukatı tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Öldürme gerekçesi ise gündem oldu. 2013 yılında avukatı Gregory Moore'un Cleveland şehir merkezindeki ofisinin önünde bekleyen Aliza Sherman, 24 Mart günü feci şekilde bıçaklanarak can vermişti.

Olay anındaki güvenlik kamerası görüntülerinde kapüşonlu bir adamın olay yerinden kaçtığı görülse de polis, Moore'u bir kez ağırlaştırılmış cinayet, bir kez komplo, 6 kez cinayet ve iki kez adam kaçırma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

NBC News'un ulaştığı iddianamede Moore'un Sherman'a cinayet günü mesaj attığı, saat 16.30'da ofisinde buluşmasını ve ne zaman ayrılacağını kendisine bildirmesini söylediği belirtiliyor. Polisin verdiği bilgiye göre Sherman binanın önünde beklerken "Moore ya da adı açıklanmayan başka biri" onu sırtından 10'dan fazla kez bıçaklayarak öldürdü. Moore'un Sherman'a ölümünden önce ve sonra mesaj attığı ve onu aradığı iddia ediliyor.

DAVAYA GİRMEMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Independent'ın derlediği habere göre iddianamede, "Bu mesajlar ve arama talepleri, Moore'un Sherman'ın uğradığı saldırıdan haberdar olmadığına dair sahte kanıtlar yaratma amacını taşıyordu" deniyor. Jürinin iddianamesine göre Moore'un Sherman'ı boşanma davasının devam etmesini engellemek için öldürdüğü iddia ediliyor. Öldüğü günün sonrasında boşanma davası vardı.