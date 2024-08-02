Boşanma davası açtığını duyurmuştu! Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. üçüncü kez hamile...

MYNET-Gösteri dünyasından şaşırtan bir ayrılık haberi daha geldi. ABD basını son günlerde Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanıp boşanmayacağını konuşurken, rapçi çift Cardi B. ile Offset'in ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.

TMZ'nin kaynaklarına dayandırdığı detaylara göre; ayrılığın aldatmayla hiçbir ilgisi olmadığı ve 'uzun zamandır beklenen' gelişme olduğu aktarıldı.

Cardi B. 2020'de de boşanma davası açmıştı. Ancak daha sonra bu kararından vazgeçmişti. 2017'da evlenen çiftin Kulture (6) ve Wave (2) adında iki çocuğu var.

ÜÇÜNCÜ KEZ HAMİLE...

Boşanma kararı aldığı öğrenilen Cardi B. aynı zamanda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.

Belirginleşen karnıyla poz veren ünlü isim paylaşımında "Her son yeni bir başlangıç demektir! Bu mevsimi seninle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi, daha fazla hayat getirdin ve en önemlisi gücümü yeniledin!" ifadelerini kullandı.

Ünlü rapçi sözlerine "Bana her şeye sahip olabileceğimi hatırlattın! Bana hayat, aşk ve tutkum arasında asla seçim yapmak zorunda olmadığımı hatırlattın! Seni çok seviyorum" diye devam etti.