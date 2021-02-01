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Boşanmak üzere olan kocası dönünce Kim Kardashian tatile kaçtı

01.02.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Boşanmak üzere olan kocası dönünce Kim Kardashian tatile kaçtı

Bir süre önce eşi Kanye West ile boşanma yolunda ilerlediği konusuyla gündeme gelen Kim Kardashian kız kardeşleriyle tatile kaçtı.

Kardashian ve Jenner ailesi yiyen tatile çıktı. Kalabalık grup, tatil için son dönemde ünlülerin akın akın gittiği Turks and Caicos adalarını tercih etti. Kardashian ve Jenner ailesi, önceki gün de plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı.

Kardashian ve Jenner kardeşlerin tatilinin zamanlaması da dikkat çekti.

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Aile, uzun süredir Wyoming'de bulunan Kanye West'in, Los Angeles'a döndüğü zaman bavullarını toplayıp soluğu Turks and Caicos adalarında aldı.

Kim Kardashian boşanma için çıkış planı hazırlıyor!Kim Kardashian boşanma için çıkış planı hazırlıyor!

Dört çocukları bulunan Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma kararı aldığı haberleri bir süre önce basına yansımıştı. 40 yaşındaki Kim Kardashian ve 43 yaşındaki Kanye West'in 2020 yılının başından bu yana genel olarak ayrı yaşadıkları biliniyordu.

İkili şimdi servetleri için ne yapacaklarını düşünüyor ve avukatlarıyla sık sık görüşüyor.

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