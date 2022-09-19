Boşanmanın ardından Selin Ciğerci'yi görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ciğerci, son yaptırdığı estetikle bambaşka bir görünüme kavuştu. İlk boşandığı dönemde 15 kilo veren Ciğerci çenesini eritmiş ve gözlerini yukarı çektirmişti.

"Küçük küçük yeni şeyler yapıldı, çenem daha da küçüldü. Dudaklarımı zaten fark ediyorsunuz." diyen Ciğerci, son görüntüsüyle yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.



Madonna'nın La Isla Bonita şarkısında dans eden Ciğerci'ye takipçilerinden yorum yağdı.



