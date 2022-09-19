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  4. Boşanmanın ardından Selin Ciğerci'yi görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Boşanmanın ardından Selin Ciğerci'yi görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

19.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz dönemlerde mesajları ifşa olan Gökhan Çıra ile ikinci kez boşanan Selin Ciğerci, verdiği kiloların ardından yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Son paylaşımıyla dikkat çeken Ciğerci'yi gören takipçileri, ünlü fenomeni tanımakta güçlük çekti.

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi.

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Verdiği kilolarla dikkat çeken Ciğerci, son yaptırdığı estetikle bambaşka bir görünüme kavuştu. İlk boşandığı dönemde 15 kilo veren Ciğerci çenesini eritmiş ve gözlerini yukarı çektirmişti.

Selin Ciğerci

"Küçük küçük yeni şeyler yapıldı, çenem daha da küçüldü. Dudaklarımı zaten fark ediyorsunuz." diyen Ciğerci, son görüntüsüyle yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Madonna'nın La Isla Bonita şarkısında dans eden Ciğerci'ye takipçilerinden yorum yağdı.

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Selin Ciğerci
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