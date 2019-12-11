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Bosna Hersek'te "Türk Film Haftası" başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.12.2019 19:15 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 5 gün boyunca 23 farklı şehirde düzenlenecek etkinlikte 7 Türk filmi gösterilecek - Etkinlik için Saraybosna'ya gelen oyuncu Gürkan Uygun: - "Biz burada üç farklı kültürü tanıdık ve buraya kendi kültürümüzü de anlatmak için geldik. Yunus Emre Enstitüsüne bize bu fırsatı verdiği için teşekkür etmek isterim"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen Türk Film Haftası başladı.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve ilk kez 23 farklı şehirde yapılacak etkinlik kapsamında, Bosnalı sinemaseverler 5 gün boyunca farklı türlerden 7 Türk filmini izleyebilecek.

Türk Film Haftası nedeniyle başkent Saraybosna'ya gelen oyuncu Gürkan Uygun, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, farklı kültürleri tanımanın bir oyuncu için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek'te de üç farklı kültür tanıdıklarını anlatan Uygun, "Buraya kendi kültürümüzü de anlatmak için geldik. Yunus Emre Enstitüsüne bize bu fırsatı verdiği için teşekkür etmek isterim." dedi.

Filmlerin gözden kaçırılan olayları kurgu yoluyla seyirciye ulaştırmayı amaçladığını kaydeden Uygun, "Acılar aynı yaşanır. Fikirler farklı olabilir, ama acılar tektir. Başrolünü üstlendiğim Ankara Yazı-Veda Mektubu da bunu anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da etkinliğin ortak dil ve ortak kültürü yansıttığını belirterek, "Bosna Hersek çok kültürlü bir ülke olma özelliği taşıyor. Türk dizileri hem Bosna Hersek hem de Balkanlar'ın genelinde oldukça izleniyor." diye konuştu.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ise enstitünün Türk dili ve kültürünü tanıtmak için kurulduğuna işaret ederek, ülke genelinde 5 gün boyunca sürecek etkinliğe yoğun bir ilgi beklediklerini söyledi.

Oyuncu ve menajer Erdem Ergüney de bu tarz etkinliklerin Türkiye ile Bosna Hersek'i birbirine daha da yakınlaştırdığını vurguladı.

Türk Film Haftası kapsamında bu akşam ilk olarak Saraybosna'daki "Meeting Point" Sinema Salonu'nda yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği "Ankara Yazı-Veda Mektubu" filmi gösterilecek.

Filmin başrol oyuncusu Uygun, gösterimin ardından Bosnalı sinemaseverlerle bir söyleşi de yapacak.

Etkinlik kapsamında, "Hokkabaz", "Dedemin İnsanları", "Bana Masal Anlatma", "Ayla", "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" ve "Can Dostlar" isimli filmler de sinemaseverlerle buluşacak.

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