Boston Dynamics 'taşıma için' geliştirilen robotu tanıttı

Genel merkezi, ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden, ‘Handle’ ismindeki robotu tanıttı. Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden tanıtılan robotun taşıma ve lojistik için kullanılabileceğini yazdı. Firma ayrıca, Handle’ın üzerindeki görüntü sistemi sayesinde, objeleri ayırt edebildiğini ve bunları bir yerden bir yere taşıyabildiğini belirtti.
OBJELERİ DÜZENLİ OLARAK YERLEŞTİRİYOR
Üzerine yerleştirilmiş bu görüntü sisteminin bir navigasyon görevi gördüğünü belirten firma, taşınan objelerin bir düzen içerisinde dizilmesine de olanak sağladığını belirtti. Ayrıca, Boston Dynamics, yayınladığı görüntülerde ‘Handle’ın taşıdığı karton kutuların ağırlığının 5 ila 15 kg arası olduğunu yazdı. (DHA)
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