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'Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum' Kan donduran 'savaş ekipmanı'...

10.03.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya can kaybı istatistiklerini yayınlamadı ancak Ukraynalı yetkililere göre şu ana kadar binlerce askerin öldüğüne inanılıyor. Rusya, askerlerin cansız bedenlerinin ulaştırılması için herhangi bir çaba içinde değil. Ukrayna askerleri savaşta ölen Rus askerlerini gömüyor.

Ukraynalı askerlere Rus işgaline karşı mücadelelerinde yeni bir ekipman verildiği iddia edildi ancak bu bir silah değil.

Ukraynalı bir askerin biyolojik olarak parçalanabilen bir ceset torbası olduğunu iddia ettiği bu yeni ekipmanı gösterdiği videonun görüntüleri izleyenleri şaşırttı. Torbaların “Rusya ölülerini gömmediği ” için Ukraynalı askerlere dağıtıldığı söyleniyor.

Kaynağı henüz belirlenemeyen videoda asker, siyah plastik bir çöp torbasına benzeyen şeyin üzerinde, midesinden bir ayçiçeği büyümüş şekilde yerde yatan bir askerin küçük resim tarzı bir görüntüsü var.

'BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Videoda konuşan kişi “Sekiz yıldır kahrolası Ruslarla savaşıyorum. Ve bana bir Sovyet metal kaskından dürbünlere kadar her türlü şey verildi. Ama böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bakın ne yazıyor! 'İşgalciler için sıhhi paket' boyutu 3XL. İnanılmaz! Anladığım kadarıyla Ruslar, hükümetleri tarafından tamamen boşverilmiş. Rusya birlikleri ağır kayıplar veriyor, ancak Rusya ölülerini toplamayı reddediyor. Kimse bu cesetleri almayacak. O zaman biz Ukraynalılar onların eve düzgün bir şekilde varmalarını sağlayacağız. Rus işgalcileri en iyi gübredir ve buna katılmamak elde değil.“ ifadelerini kullandı.

'HANGİ CEHENNEME İNANIYORSA ORADA ÇÜRÜMELİ'

Video, bir forum sitesinde ortaya çıktı ve hızlıca yayıldı. Kullanıcılar ise çeşitli yorumlarda bulundu.

Bir kullanıcı "İğrenç, narsist bir adamın güçlü arzuları ve açgözlülüğü yüzünden hepsi ziyan oldu." dedi.

Bir başkası "Hastalığın da ötesinde." diyerek durumun korkunçluğunu ifade etti.

Bir diğer kullanıcı ise "Putin hangi cehenneme inanıyorsa orada çürümesi gerek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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