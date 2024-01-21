Böyle düğün görülmedi! Gündem olan yasaklar listesi: Keller, şişmanlar ve dövmeliler giremez!

Reddit'te paylaşılan bir gönderide düğüne çağırılan misafirlerden talep edilenler görenlerin ağzını açık bıraktı...
Belirlenen yasaklara uymayan davetlilerin girişinin kesinlikle düğüne girişi yasaklandı. Öte yandan düğüne giriş için misafirlerden ücret de istendi.
İşte davetiyede yer alan yasaklar listesi:
Görünürde dövme olmayacak. Varsa makyaj ile kapatılacak.
Keller giremez.
Sarı veya siyah saç şarttır; neyin en iyi görüneceğine gelin karar verir
Saç ve makyajın bir profesyonel tarafından yapılması şarttır.
Kadın misafirlerin saçları çok kısa olamaz.
Konukların manikür ve pedikür yaptırmış olması şarttır.
38 beden bir elbise giymelisiniz, şişmanlar düğüne giremez.
Düğün ve nişan yüzükleri dışında takı takılamaz
Damadın göz rengi olduğundan kahverengi gözlü kişiler düğüne gelemez. Kahverengi gözlüyseniz lens takmak zorundasınız.
Çok bronz olmayın.
Görünürde yara izi olmayacak.