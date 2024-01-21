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    4. Böyle düğün görülmedi! Gündem olan yasaklar listesi: Keller, şişmanlar ve dövmeliler giremez!

    Böyle düğün görülmedi! Gündem olan yasaklar listesi: Keller, şişmanlar ve dövmeliler giremez!

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    21.01.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaşılan bir düğün davetiyesi görenleri şaşkına çevirdi. Misafirlerin uyması gereken kurallar ve yasakların yazdığı davetiyedeki maddeler gündem oldu. İşte o davetiye!

    Böyle düğün görülmedi! Gündem olan yasaklar listesi: Keller, şişmanlar ve dövmeliler giremez!

    Reddit'te paylaşılan bir gönderide düğüne çağırılan misafirlerden talep edilenler görenlerin ağzını açık bıraktı...

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    İŞTE YASAKLAR LİSTESİ

    Belirlenen yasaklara uymayan davetlilerin girişinin kesinlikle düğüne girişi yasaklandı. Öte yandan düğüne giriş için misafirlerden ücret de istendi.

    İşte davetiyede yer alan yasaklar listesi:

    • Görünürde dövme olmayacak. Varsa makyaj ile kapatılacak.

    • Keller giremez.

    • Sarı veya siyah saç şarttır; neyin en iyi görüneceğine gelin karar verir

    • Saç ve makyajın bir profesyonel tarafından yapılması şarttır.

    • Kadın misafirlerin saçları çok kısa olamaz.

    • Konukların manikür ve pedikür yaptırmış olması şarttır.

    • 38 beden bir elbise giymelisiniz, şişmanlar düğüne giremez.

    • Düğün ve nişan yüzükleri dışında takı takılamaz

    • Damadın göz rengi olduğundan kahverengi gözlü kişiler düğüne gelemez. Kahverengi gözlüyseniz lens takmak zorundasınız.

    • Çok bronz olmayın.

    • Görünürde yara izi olmayacak.

    • Gözlük takmak yasak.


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    Reddit düğün davetiye
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