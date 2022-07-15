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  4. Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynarken herkes yüreği ağzında izledi

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynarken herkes yüreği ağzında izledi

15.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi günü ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Vernal'daki Dinosaur Roundup Rodeo'da kaydedilen görüntüler şoke etti. Büyük şişme toplar giyerek arenaya salınan 10 cesur kişinin boğadan kaçmaya çalışarak yarıştığı bir oyunu gösteren klip izleyenleri dehşete düşürdü. Olayın görüntüleri, kısa sürede internette viral oldu.

ABD'nin Utah eyaletinde bir arenada kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Büyük şişme toplar giyerek onları bekleyen boğanın içinde olduğu arenaya salınan 10 cesur kişinin boğadan kaçarak hedefi tamamlayıp 500 dolar kazanmak için yarıştığı anların görüntülerini izleyenler adeta dehşete düştü.

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İŞİN RENGİ DEĞİŞTİ

BALON

Bir izleyici, yaptığı açıklamada başlangıçta oldukça eğlenceli ve zararsız göründüğü ancak boğa arenada salındığı an işlerin değiştiğini anlattı. Boğanın birkaç yarışçıyı kovalayıp onları plaj topu gibi havaya fırlatmasıyla işin rengi değişti ve balonla sarılı yarışmacılar hayatları için kaçmaya başladılar.

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BİLGİ VERİLMEDİ

BOĞA

Bir noktada, bahtsız bir kadın boğadan kaçamadı. Boğanın savurup, yere indirdiğinde toynaklarıyla çiğnediği genç kadın bir rodeo tarafından kurtarılıp arenadan çıkarıldı. Birkaç katılımcının aldıkları yaralar sebebiyle hastanede tedavi gördükleri iddia edildi ancak durumlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
abd
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