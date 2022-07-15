Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynarken herkes yüreği ağzında izledi

ABD'nin Utah eyaletinde bir arenada kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Büyük şişme toplar giyerek onları bekleyen boğanın içinde olduğu arenaya salınan 10 cesur kişinin boğadan kaçarak hedefi tamamlayıp 500 dolar kazanmak için yarıştığı anların görüntülerini izleyenler adeta dehşete düştü.

İŞİN RENGİ DEĞİŞTİ

Bir izleyici, yaptığı açıklamada başlangıçta oldukça eğlenceli ve zararsız göründüğü ancak boğa arenada salındığı an işlerin değiştiğini anlattı. Boğanın birkaç yarışçıyı kovalayıp onları plaj topu gibi havaya fırlatmasıyla işin rengi değişti ve balonla sarılı yarışmacılar hayatları için kaçmaya başladılar.

BİLGİ VERİLMEDİ

Bir noktada, bahtsız bir kadın boğadan kaçamadı. Boğanın savurup, yere indirdiğinde toynaklarıyla çiğnediği genç kadın bir rodeo tarafından kurtarılıp arenadan çıkarıldı. Birkaç katılımcının aldıkları yaralar sebebiyle hastanede tedavi gördükleri iddia edildi ancak durumlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



