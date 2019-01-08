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Böyle gelenek olmaz olsun! Sahnede çiğ çiğ domuz yedi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 08.01.2019 16:03 | Son Güncelleme

Hindistan ilginç adetleri ve uygulamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu geleneklerden biri de kameralara yansıdı. Görüntülerde renkli maske takan çıplak bir adam izleyicilerin gözü önünde yavru bir domuzu öldürdükten sonra çiğ çiğ yedi.

Yapılanlar, Jatras denilen yerel bir halk oyununun parçası olmakla birlikte yaşanan vahşet tamamen gerçekti.

Geleneğe göre sahnedeki maskeli adam şeytanı tasvir ediyordu. Beyaz domuz yavrusunu henüz canlıyken sahneye sürükleyen adam hayvanın arka bacaklarını iple bağladı. Daha sonra bıçakla
keserek sahneyi kan gölüne çevirdi.

Daha sonra hayvanı defalarca ısırarak çiğ çiğ yemeye başladı. Bu dehşet verici anlar da izleyiciler tarafından anbean kaydedildi.

Bu kanlı gösteriler hayvanseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Hayvan aktivisti Subhendu Mallik, bu adamın acilen tutuklanması gerektiğini belirtti ve bu tarz oyunların yasaklanması gerektiğini söyledi.

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