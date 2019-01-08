Böyle gelenek olmaz olsun! Sahnede çiğ çiğ domuz yedi

Yapılanlar, Jatras denilen yerel bir halk oyununun parçası olmakla birlikte yaşanan vahşet tamamen gerçekti.

Geleneğe göre sahnedeki maskeli adam şeytanı tasvir ediyordu. Beyaz domuz yavrusunu henüz canlıyken sahneye sürükleyen adam hayvanın arka bacaklarını iple bağladı. Daha sonra bıçakla

keserek sahneyi kan gölüne çevirdi.

Daha sonra hayvanı defalarca ısırarak çiğ çiğ yemeye başladı. Bu dehşet verici anlar da izleyiciler tarafından anbean kaydedildi.

Bu kanlı gösteriler hayvanseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Hayvan aktivisti Subhendu Mallik, bu adamın acilen tutuklanması gerektiğini belirtti ve bu tarz oyunların yasaklanması gerektiğini söyledi.



