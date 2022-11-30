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  4. Böyle hırsızlık görülmedi! 81 gram altını yutarak çalmak istedi... Metal dedektörüne yakalandı

Böyle hırsızlık görülmedi! 81 gram altını yutarak çalmak istedi... Metal dedektörüne yakalandı

30.11.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde altın madeninde çalışan bir adam hırsızlık yapmak istedi ve ilginç bir yönteme başvurdu. 81 gram altını yutan adam kaçmaya çalışırken metal dedektörüne takıldı. Gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan adamın midesinden cerrahi operasyonla 81 gram altın çıkartıldı.

Böyle hırsızlık görülmedi! 81 gram altını yutarak çalmak istedi... Metal dedektörüne yakalandı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir altın madeninde çalışan ismi açıklanmayan adamın kapı alarmına yakalanmadan önce 81 gram ağırlığında altını yutarak kaçmaya çalıştığı belirtildi. MINES.CD'ye göre, adam 81 gram altını yuttuktan sonra çalıştığı yeri terk etmeye çalışırken kapılarda bulunan metal dedektörüne takıldı ve bu da alarmı tetikledi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından gözaltına alınan adam altını yuttuğunu kabul ettikten sonra hastaneye götürüldü.

ULTRASONDA GÖRÜLDÜ

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Adamın hastaneye götürülmesinden sonra çekilen ultrason görüntülerinde yuttuğu altınlar ortaya çıktı. Altınlar cerrahi operasyonla adamın midesinden çıkartıldı. İsmi açıklanmayan adam ise hırsızlık suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık demokratik kongo cumhuriyeti

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