Böyle hırsızlık görülmedi! 81 gram altını yutarak çalmak istedi... Metal dedektörüne yakalandı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir altın madeninde çalışan ismi açıklanmayan adamın kapı alarmına yakalanmadan önce 81 gram ağırlığında altını yutarak kaçmaya çalıştığı belirtildi. MINES.CD'ye göre, adam 81 gram altını yuttuktan sonra çalıştığı yeri terk etmeye çalışırken kapılarda bulunan metal dedektörüne takıldı ve bu da alarmı tetikledi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından gözaltına alınan adam altını yuttuğunu kabul ettikten sonra hastaneye götürüldü.

ULTRASONDA GÖRÜLDÜ

Adamın hastaneye götürülmesinden sonra çekilen ultrason görüntülerinde yuttuğu altınlar ortaya çıktı. Altınlar cerrahi operasyonla adamın midesinden çıkartıldı. İsmi açıklanmayan adam ise hırsızlık suçundan tutuklandı.