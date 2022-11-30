Dünya bu bebeği konuşuyor! Bozulmamış amniyon kesesinin içindeyken doğan bebek herkesi şaşkına çevirdi

Brezilya’nın kuzeyindeki Para eyaletinin Barcarena bölgesinde Beatriz Azevedo isimli bir kadın tıp tarihine geçen bir doğuma imza attı. Sıvı dolu amniyotik kesenin anne adayı doğuma girmeden kırılması beklenir. Ancak Brezilya’daki doğumda bu durum yaşanmadı ve anne Julia adını verdiği ikiz bebeklerinden birini doğururken herkesi şaşkına çevirdi. 80 bin doğumda bir kez görülen bu benzersiz durum doktorları heyecanlandırdı.

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HASTANEDEN ÇIKTI

Hastanede kadın doğum hemşiresi olarak çalışan Geovany Magalhaes, yerel basına yaptığı açıklamasında, “Bu annenin bebeği hâlâ amniyotik sıvı kesesinin içindeydi. Sanki rahimin ortasındaymış gibi davranıyordu. İlk kez böyle bir şey gördüm” dedi.

Amniyotik keseden çıkarıldıktan sonra, Julia ilk bakıma alındı ve annesi ile kız kardeşiyle kısa süre içinde bir araya geldi. Anne Julia inanılmaz doğum için, “Bütün doktorlar hayret içindeydi ve kese kırılmadan önceki anı kaydetmemizi söylediler” ifadelerini kullandı. Anne ve bebeklerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.