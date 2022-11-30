Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dünya bu bebeği konuşuyor! Bozulmamış amniyon kesesinin içindeyken doğan bebek herkesi şaşkına çevirdi

Dünya bu bebeği konuşuyor! Bozulmamış amniyon kesesinin içindeyken doğan bebek herkesi şaşkına çevirdi

30.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın kuzeyindeki Para eyaletinin Barcarena bölgesinde Beatriz Azevedo isimli bir anne ikizlerini sezeryanla dünyaya getirmek için hastaneye gitti. Bebeklerden ilki normal bir şekilde doğarken ikinci doktorları şaşkına çevirdi. Çünkü ikinci bebek hâlâ kusursuz bir amniyotik kesenin içinde hayata gözlerini açtı.

Dünya bu bebeği konuşuyor! Bozulmamış amniyon kesesinin içindeyken doğan bebek herkesi şaşkına çevirdi

Brezilya’nın kuzeyindeki Para eyaletinin Barcarena bölgesinde Beatriz Azevedo isimli bir kadın tıp tarihine geçen bir doğuma imza attı. Sıvı dolu amniyotik kesenin anne adayı doğuma girmeden kırılması beklenir. Ancak Brezilya’daki doğumda bu durum yaşanmadı ve anne Julia adını verdiği ikiz bebeklerinden birini doğururken herkesi şaşkına çevirdi. 80 bin doğumda bir kez görülen bu benzersiz durum doktorları heyecanlandırdı.

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HASTANEDEN ÇIKTI

2

Hastanede kadın doğum hemşiresi olarak çalışan Geovany Magalhaes, yerel basına yaptığı açıklamasında, “Bu annenin bebeği hâlâ amniyotik sıvı kesesinin içindeydi. Sanki rahimin ortasındaymış gibi davranıyordu. İlk kez böyle bir şey gördüm” dedi.

3

Amniyotik keseden çıkarıldıktan sonra, Julia ilk bakıma alındı ve annesi ile kız kardeşiyle kısa süre içinde bir araya geldi. Anne Julia inanılmaz doğum için, “Bütün doktorlar hayret içindeydi ve kese kırılmadan önceki anı kaydetmemizi söylediler” ifadelerini kullandı. Anne ve bebeklerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi

 11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

 Böyle sokak röportajı görülmedi! "Saat 6'da gel, beraber olalım"

Böyle sokak röportajı görülmedi! "Saat 6'da gel, beraber olalım"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti
Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdıDehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı
11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”
Anahtar Kelimeler:
Brezilya amniyon sıvısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...

Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

İlginizi Çekebilir

Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.