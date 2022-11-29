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Kafa karıştıran tıbbi keşif! Kızına DNA testi yaptırdı: Hem annesi hem de amcası çıktı

29.11.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıp dünyası kızına DNA testi yaptıran bir annenin sonuçları karşısınd aşaşkına döndü. İsmi açıklanmayan ve tıp literatüründe yerini almayı başaran kadın, kızına DNA testi yaptırdıktan sonra sonuçları anlama konusunda zorluk çekti. Çünkü sonuca göre kadın kızının hem annesi hem de amcası çıktı.

Kafa karıştıran tıbbi keşif! Kızına DNA testi yaptırdı: Hem annesi hem de amcası çıktı

Bilim dünyasını harekete geçiren bir DNA sonucu dünya basınında kendisine geniş yer bulmayı başardı. DNA testi sonucuna göre kadın kızının hem amcası hem de annesi çıkınca testte bir yanlışlık olabileceğini düşündü. İsmini açıklamak istemeyen kadın doktorlara ve uzmanlara testin sonucunu gösterdiğinde dünya genelinde çok nadir görülen bir durum olduğu ortaya çıktı.

BENZER SADECE 20 VAKA BULUNUYOR

Bilim insanları ve uzmanlar anne ile kızının yaşadığı durumu birden fazla embriyodan DNA’ya sahip olduğunu anlatan kimerizm adı verildiğini söyledi. Genetik uzmanları dünya genelinde şu ana kadar sadece benzer 20 vakanın bulunduğunu söyledi.

Kolombiya’da DNA araştırmaları konusunda çalışmalar yapan Juan Yunnis, “Bu durumun sıklığını gerçekten bilmiyoruz. Şu ana kadar belgelenen sadece 20 vaka var. Ancak muhtemelen bu rakamın daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu durum gebelik sırasında oluşmayan veya yok olan bir ikizin genlerinin hayatta kalan bebeğe geçmesiyle oluşuyor” dedi.

“HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜK”

DNA sonucunu aldıktan sonra bir hata olduğunu düşünerek kadının kendisine başvurduğunu dile getiren Junis, “Başlangıçta laboratuvarda çalışan bir kişinin hata yaptığını düşündük. Ancak bizim çalışmalarımızda da sonuç aynı çıkınca tıp literatürüne bu durumu işledik” diye konuştu.

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