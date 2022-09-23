Böyle işkence görülmedi! Kayınvalidesi saatlerce kızgın tavayla dövdü... “Çığlıklarım duyulmasın diye ağzımı kapattı”

Hindistan’ın Tehri kentinde yaşayan 27 yaşındaki Pretti Jagudi henüz 13 yaşındayken evlendirilmişti. Hindistan geleneklerine görev evliliğin ardından damadın ailesinin talep ettiği çeyiz isteklerini gelinin yerine getirmesi gerekiyordu. Jagudi’den yüklü miktarda çeyiz parası talep eden aile isteklerinin yerine getirilmemesi üzerine genç kadına şiddet göstermeye başladı. .

İKİ HAFTA BOYUNCA İLETİŞİM KURAMADILAR

Times Of İndia’nın haberine göre, Jagudi’nin annesi ve erkek kardeşi iki hafta boyunca genç kadına ulaşmaya çalıştı. Jagudi’nin telefonlara cevap vermemesi ve mesajlara geri dönmemesi üzerine panikleyen aile onu ziyaret etmeye karar verdi. Jagudi’nin kayınpederiyle yaşadığı eve gelen ailesi genç kadını yerde baygın halde buldu. Kızgın tavayla saatlerce dövülen ve kulağı kesilen Jagudi’nin halini gören anne polise haber verdi. Ailenin uzun süredir devam şiddeti ortaya çıkınca kayınvalide, kayınpeder ve görümce tutuklandı

“ÖLÜME TERK ETTİLER”

Kocasının ailesinin kendisine uyguladığı şiddeti özetleyen Jagudi, “Kayınvalidem beni sık sık ölümle tehdit ederdi. Kayınvalidem ve kayınpederim bana saldırırken görümcem ellerimi tutardı. Kulağımı kesmeye çalıştılar. Karnıma, sırtıma ve başıma kızgın tavayla vurdular. Kayınvalidem kafama öyle sert vurdu ki kulağımdan hala akıntı geliyor." dedi.

Şiddet gördüğü sırada kimsenin kendisine yardım edemediğini dile getiren Jagudi, “Evin kapısını kilitledikleri için kaçamıyordum. Beni banyoya sokup dövüyorlardı. Çığlıklarım duyulmasın diye ağzımı tıkıyorlardı. Beni günlerce aç bırakıp ölüme terk ettiler” diye konuştu. Dokuz ve dört yaşlarında iki çocuğu bulunan kadının ifadesini hastanede yapılan incelemeler doğruladı.



