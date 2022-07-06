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Böyle kalp kırıklığı görülmedi! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

06.07.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Colleen Le isimli sosyal medya kullanıcısı, eski ilişkisine dair bir hikayesini anlattığı paylaşımıyla TikTok'ta viral oldu. Colleen, eski erkek arkadaşıyla olan ilişkisi bittiğinde sadece kırık bir kalple değil, aynı zamanda böbreksiz de kalmıştı.

Böyle kalp kırıklığı görülmedi! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Colleen Lee isimli genç kadın, eski bir ilişkisinde yaşadığı üzücü olayı anlattığı sosyal medya paylaşımıyla büyük ilgi topladı. Eski bir erkek arkadaşına böbreğini bağışladıktan sonra aldatılan genç kadın, bu hikayeyi anlattığı sosyal medya paylaşımıyla viral oldu.

ALDATTI

TikTok yıldızı Colleen Le, ilişkiye başladıklarında kronik böbrek hastalığı olan ve 17 yaşında bir organ nakline ihtiyaç duyan eski erkek arkadaşına böbreklerinden birini bağışladı. Ancak eski sevgilisi onu aldatınca hem böbreğinden hem ilişkisinden oldu ve kırık bir kalple ortada kaldı.

HEYECAN DUYMUŞTU

BÖBREK

Colleen, eski erkek arkadaşıyla bir ilişki içindeyken ona yardım edebilmek için duyduğu heyecanı ifade etti. "Erkek arkadaşımın böbreğimi aldıktan sonra ikinci bir yaşam şansı elde etmesi beni çok heyecanlandırmıştı" diye anlattı.

ARTIK GÖRMÜYOR

COLEE

Viral olan ve şimdiden 10 milyon görüntülenme alan paylaşımı büyük ilgi topladı. Birçok kullanıcı onun sevgisini takdir ederken kimileri de eski sevgilisine ateş püskürdü. Colleen merak eden kullanıcılara artık eski sevgilisiyle bir iletişimi olmadığını ve onu 5 yıldır görmediğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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