Böyle ölüm nedeni olur mu? Tuvalete gitmediği için vefat eden ünlü bilim insanı: Tycho Brahe

Tycho Brahe, asıl adıyla Tyge Ottesen Brahe 14 Aralık 1546 yılında doğdu. Astroloji ve simya alanlarıyla ilgilendi. Çıplak gözle gözlem yapmasına rağmen doğruluk oranı yüksek olan, kapsamlı astronomi araştırmalarıyla tanındı. 1571'de daha sonra "Tycho'nun yıldızı" olarak anılacak Cassiopeia takım yıldızında parlak bir yıldızı keşfetti. Onun gerçek yapısıyla ilgili bir şey bilmemekle birlikte konumu hakkında kesin ölçümler yaptı. Haftalar geçtikten sonra giderek solan bu yıldız zamanla gökten kayboldu. Danimarka kralı işini sürdürmesi için kendisine tam donanımlı bir gözlemevi verdi ve adına bir fon açtı.

Astroloji ve gök bilimleri alanında oldukça önemli çalışmaları yürüten Brahe’in ölüm nedeni de ilginç oldu. 16. yüzyılda davetlerde herkes aynı yerdeyken tuvalete gitmek için dahi misafir salonunun terk etmek hoş görülmezdi. Brahe'nin katıldığı bir davette sohbet esnasında laf lafı açmış, haliyle içkinin de biri gelip biri gitmişti. Tuvalete gitmek için izin alamayınca da 11 saatin sonunda idrar kesesi patlamıştı. Bunun sonucunda kana karışan idrar nedeniyle zehirlenerek 1601'de hayatını yitirdi.



