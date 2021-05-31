Ölümle dalga geçtiği gösterileriyle tanınan Bobby Leach’ın vefat nedeni tarihe damga vurdu

1911 yılında bir fıçının içerisine girerek Niagara Şelalesi’nden atlayan Bobby Leach, bu atlayışla sağ kurtulan ikinci kişi olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı. Ölümden hiçbir şekilde korkmayan bu adamın vefatı da oldukça trajikomik bir şekilde gerçekleşti.

Bir gün Yeni Zelanda’da yürüdüğü sırada portakal dolu kasaya denk geldi. Sinirli olduğu için kasaya tekme attı. Kasanın yanında soyulan portakal kabukları duruyordu. Bobby Leach’ın ölümü işte bu portakal kabukları yüzünden oldu. Bobby Leach portakal kabuğuna basarak düştü ve bacağı kırıldı. Bu kırık zaman içerisinde kötüleşti ve kangrene dönüştü. Doktorlar bacağını keserek onu hayatta tutmak istese de bir sonuç alamadı. Bobby Leach, 1926 yılında vefat etti.



