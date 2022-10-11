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  4. Böyle omlet tarifi yok! Karıştırıcı yerine kullandığı şey şoke etti

Böyle omlet tarifi yok! Karıştırıcı yerine kullandığı şey şoke etti

11.10.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yetişkin içerik üretici sosyal medya hesabında omlet tarifi verdiği gönderisiyle viral oldu. Çırpılmış yumurta yapmak için karıştırıcı yerine seks oyuncağı kullanan genç kadın, paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Gönderisi sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Böyle omlet tarifi yok! Karıştırıcı yerine kullandığı şey şoke etti

Sosyal medyada erotik paylaşımlarıyla dikkat çeken Kay isimli yetişkin içerik üreticisi, 25.000 Twitter takipçisine yumurtanın popüler bir hali olan çırpılmış yumurta yapmanın oldukça erotik yolunu paylaştı. Genç kadın gönderisiyle oldukça güçlü bir tepki aldı.

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SPATULA YA DA KAŞIK YOKTU

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Paylaştığı görselde tava, çırpmaya hazır yumurta karışımıyla doluydu ama görünürde karıştırmak için kaşık ya da spatula gibi herhangi bir araç yoktu. Onun yerine, genellikle yiyecek değil, cinsellik için kullanılan bir seks oyuncağı olan vibratör vardı.

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YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

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Kay'in seks oyuncaklı bu alışılmadık karıştırma yöntemi 24 saatten daha kısa bir süre önce yayınlanmasına rağmen, şimdiden 140.000'den fazla beğeni topladı. Yorumlar kısmı ise şaşkın, etkilenmiş ve tiksinmiş birçok kişiyle doluydu. Bazıları ise konuya ilişkin erotik şakalar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
seks oyuncağı mikser omlet
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