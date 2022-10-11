Köpeğiyle cinsel ilişkiye girerken kendisini filme aldı! Durum ihbar edilince polisler baskın yaptı

34 yaşındaki Duglas Moore isimli bir adamın evine komşuların şikayeti üzerine polis ekipleri görevlendirildi. Sapkın eylemleriyle tepki çeken Moore’un evini inceleyen polisler bir evcil hayvanla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler başta olmak üzere çocuk istismarına ilişkin videolara rastladı.

KÖPEĞİ KORUMA ALTINA ALINDI

İngiltere’nin Stockport şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Moore, bir hayvanla cinsel ilişki de dahil olmak üzere 24 farklı cinsel suçtan mahkum etmeden önce internette müstehcen makaleler yazıyordu. Stockport'taki evinde aşırı pornografik videolar bulundurma ve bir hayvana gereksiz yere acı çektirme şüphesiyle tutuklanan Moore 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çevrimiçi Çocuk Cinsel İstismarı ve Sömürüsü Komutanlığından PC Pete Howes olaya ilişkin olarak, “Orijinal videoyu keşfettikten sonra Moore'u teşhis etmek ve köpeği kurtarmak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçtik. Köpek koruma altına alındı ve güvenli bir bölgeye taşındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakımlarının yapıldığını söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu soruşturmanın daha fazla hayvanı ve insanı inanılmaz derecede ciddi bir zarara uğramaktan kurtardığını söylemek abartı olmaz.” dedi.



