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  4. Köpeğiyle cinsel ilişkiye girerken kendisini filme aldı! Durum ihbar edilince polisler baskın yaptı

Köpeğiyle cinsel ilişkiye girerken kendisini filme aldı! Durum ihbar edilince polisler baskın yaptı

11.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Stockport şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Duglas Moore isimli bir adam, şikayet üzerine evine düzenlenen baskında bir evcil hayvana tecavüz etmek dahil olmak üzere 24 farklı cinsel suçtan tutuklandı. Polislerin olay yerine gelmesiyle birlikte Moore’un evinde köpeğiyle zorla cinsel ilişkiye girdiği ve bu anları kaydettiği videolar ele geçirildi.

Köpeğiyle cinsel ilişkiye girerken kendisini filme aldı! Durum ihbar edilince polisler baskın yaptı

34 yaşındaki Duglas Moore isimli bir adamın evine komşuların şikayeti üzerine polis ekipleri görevlendirildi. Sapkın eylemleriyle tepki çeken Moore’un evini inceleyen polisler bir evcil hayvanla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler başta olmak üzere çocuk istismarına ilişkin videolara rastladı.

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KÖPEĞİ KORUMA ALTINA ALINDI

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İngiltere’nin Stockport şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Moore, bir hayvanla cinsel ilişki de dahil olmak üzere 24 farklı cinsel suçtan mahkum etmeden önce internette müstehcen makaleler yazıyordu. Stockport'taki evinde aşırı pornografik videolar bulundurma ve bir hayvana gereksiz yere acı çektirme şüphesiyle tutuklanan Moore 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çevrimiçi Çocuk Cinsel İstismarı ve Sömürüsü Komutanlığından PC Pete Howes olaya ilişkin olarak, “Orijinal videoyu keşfettikten sonra Moore'u teşhis etmek ve köpeği kurtarmak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçtik. Köpek koruma altına alındı ve güvenli bir bölgeye taşındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakımlarının yapıldığını söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu soruşturmanın daha fazla hayvanı ve insanı inanılmaz derecede ciddi bir zarara uğramaktan kurtardığını söylemek abartı olmaz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar köpek
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