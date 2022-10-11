Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Düğün gününde mükemmel görünmek istedi

Brezilyalı kuaför Mí Martins, sosyal medyada paylaştığı bir video ile kısa sürede viral oldu. Düğünü için hazırladığı Lorena Mendes isimli gelinin hazırlığını paylaştığı gönderiyle milyonlarca kez görüntülenen kuaförün, videoda gelinin kulaklarını güçlü bir yapıştırıcıyla küçültüp sabitlediği görülüyordu.

MUTLUYDU

Kuaför, Mendes'in sıradan günlerde de bu tekniği kullanarak kulaklarının kepçeliğini gizlediğini aktardı. Müstakbel gelinin ise yapıştırıcı ile kulaklarının sabitlenmesinin ardından oldukça mutlu olduğu görülüyordu.

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sayısız yorum alan bu gönderi birçok insanı şaşkına çevirirken kimilerini de kızdırdı. Birçok kullanıcı böyle bir girişimi oldukça saçma buldu ve insanlarını kusurlarını sevmeye davet etti. Bazı kullanıcılar ise aynı yöntemi kullandıklarını itiraf ederek gelin Mendes'i desteklediler.

