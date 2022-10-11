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  4. Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Düğün gününde mükemmel görünmek istedi

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Düğün gününde mükemmel görünmek istedi

11.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı bir gelin güzellik uğruna yaptığı şeyle gündem oldu. Düğün günü kuaförünün kusursuz bir görünüm elde etmek için kullandığı yöntem herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü kulaklarını geriye itmek için güçlü bir yapıştırıcı kullandı.

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Düğün gününde mükemmel görünmek istedi

Brezilyalı kuaför Mí Martins, sosyal medyada paylaştığı bir video ile kısa sürede viral oldu. Düğünü için hazırladığı Lorena Mendes isimli gelinin hazırlığını paylaştığı gönderiyle milyonlarca kez görüntülenen kuaförün, videoda gelinin kulaklarını güçlü bir yapıştırıcıyla küçültüp sabitlediği görülüyordu.

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MUTLUYDU

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Kuaför, Mendes'in sıradan günlerde de bu tekniği kullanarak kulaklarının kepçeliğini gizlediğini aktardı. Müstakbel gelinin ise yapıştırıcı ile kulaklarının sabitlenmesinin ardından oldukça mutlu olduğu görülüyordu.

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ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sayısız yorum alan bu gönderi birçok insanı şaşkına çevirirken kimilerini de kızdırdı. Birçok kullanıcı böyle bir girişimi oldukça saçma buldu ve insanlarını kusurlarını sevmeye davet etti. Bazı kullanıcılar ise aynı yöntemi kullandıklarını itiraf ederek gelin Mendes'i desteklediler.

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Anahtar Kelimeler:
güzellik
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