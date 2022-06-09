Böyle patron görülmedi! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' veren yönetmen şimdi belgeselini çekiyor

Erika Lust, yönettiği erotik filmlerle endüstri ödülleri kazanan ünlü bir yetişkin film yönetmeni. Genç kadın, geçen yıl çalışanlarına çalışma saatleri içinde değerlendirebilecekleri bir mastürbasyon molası sunduğunu açıklayınca manşetlere çıkmıştı. Lust şimdi, çalışanlarının ne sıklıkla mastürbasyon yaptıklarını sorgulayarak konuda derinleştiği bir belgesel yayınladı.

SIKLIĞI DEĞİŞİYOR

Yayınladığı mini belgeselde, insanların ne sıklıkla mastürbasyon yaptıklarını sorduğunda çok çeşitli cevaplar aldı. Yanıtların çoğu, sıklığın stres seviyelerine bağlı olarak değiştiğini söyledi. Hatta bazıları çalışma ortamlarındaki son değişikliklerin alışkanlıklarını etkilediğini itiraf etti.

AZ KALSIN YAKALANIYORLARDI

Çoğu, bunun stres atmalarına yardımcı olduğunu kabul ederken, bir kişi kendisini verimsiz kıldığı için bu pratikten vazgeçtiğini söyledi. Cinsel deneyimden sonra yaşadığı rahatlığın onu daha az çalışmaya ittiğini ve verimini düşürdüğünü söyledi. Belgesele katılan çalışanlar, alışkanlıklarının yanı sıra, işi yaparken neredeyse yakalandıkları zamanlara dair bazı ilginç anılar da paylaştılar.

''NORMALLEŞMELİ''

Erika, belgeseli neden yapmaya karar verdiğine değinerek, seks hakkındaki konuşmaları normalleştirmeyi umduğunu açıkladı. “Çoğu ebeveynin çocuklarıyla mastürbasyon hakkında gerçekten konuşmadığını fark ettim; çoğu ebeveyn seksten bahsetmiyor bile.” dedi. Yetişkin film yönetmeni, kendi kızlarıyla bunu aştıklarını ve onların kendi zevklerinden utanç duymalarını istemediğini vurguladı.



