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Yetişkin film yıldızı çiftten şaşırtan açıklama! “Birbirimizi izliyoruz”

11.04.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı olarak dünya genelinde kısa sürede üne kavuşan Mark Wood ve Francesca Le çifti ilişkilerinin detaylarını anlattı. Kariyerlerine ilişkin sorun yaşamamak adına aralarında evlilik sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen çiftin, “Birbirimizi izliyoruz ve kıskanmıyoruz” itirafı sosyal medyadan gündem oldu.

Yetişkin film yıldızı çiftten şaşırtan açıklama! “Birbirimizi izliyoruz”

Yetişkin film oyuncuları sette tanıştıklarını söyledikten sonra hayatlarını birleştirmeye karar verdi. 20 yılı aşkın süredir evli olan çift bir yanda da kariyerlerine devam ediyor. Adult Empire YouTube kanalındaki bir röportajda konuşan Francesca ve Mark, alışılmadık bir ortamda nasıl aşık olduklarını ve sağlıklı bir evliliği nasıl sürdürdüklerini anlattı.

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“BİRBİRİMİZİ KISKANMIYORUZ”

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Kamera önünden emekli olduktan sonra yapımcılık ve yönetmenlik yapmaya başladığını anlatan Francesca, “Kamera önünde emekli oldum, ancak çalışıyordum, yapımcılık ve yönetmenlik yapıyordum. Mark ile bir çekim sırasında tanıştık. Aramızdaki diyalog bir anda samimi bir hal aldı ve üç ay sonunda evlenmeye karar verdik. Evliliğimizin 21. yıl dönümünü kutlamak için gün sayıyoruz” dedi.

Birlikte çekimlerini izlediklerini söyleyen Francesca, “Birbirimizi izliyoruz. Aramızda kıskançlık gibi bir durum söz konusu değil. Birbirimizi kıskanmıyoruz. Genellikle aramızda teknik konularla ilgili olarak anlaşmazlıklar yaşanıyor” diye konuştu.

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sosyal medya
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