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Böylesi görülmedi! Eşek üzerinde ilginç evlilik teklifi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir genç, hayatını birleştirmek istediği kıza, eşek üzerinde evlilik teklifinde bulundu. Eşek üzerinde evlilik teklifini ilk başta reddeden gelin adayı, damadın ısrarı karşısında bu kararından vazgeçerek parmağına yüzüğün takılmasına izin verdi.

İstanbul’da ikamet eden Leyla Bahçıvan ve Almanya’da yaşayan Oğuzhan Bahçıvan isimli gençler, tatil için geldikleri memleketleri Elbistan’da tanışarak hayatlarını birleştirme kararı aldı. Ailelerin de onayının ardından kız isteme organizasyonu için hazırlıklara başlayan damat adayı Oğuzhan Bahçıvan, müstakbel eşini yaşadığı mahalleden alıp ilçe merkezine getirmek için yola çıktı.

Bu sırada yolu kapatan koyun sürüsünü gören damat adayının aklına, hayatlarını birleştirmeye karar verdikleri anı özel kılmak için ilginç bir fikir geldi. Arabasını yol kenarına çeken damat adayı, müstakbel eşini koyun sürüsündeki eşeğe bindirerek evlilik teklifinde bulundu. Gelin adayı Leyla Bahçıvan ise, müstakbel eşinin bu teklifi karşısında şoke oldu. Hiç beklemediği bir anda gelen evlilik teklifi ile kendisine uzatılan yüzüğü almayan gelin adayı, kısa bir süre sona ikna oldu. Genç çift, akşam saatlerindeki isteme merasiminin ardından mutlu birlikteliğe ilk adımlarını attı.

Gündüz eşek üzerinde yaptığı teklifin ardından nişanlısı için ikinci bir sürpriz hazırlayan damat Oğuzhan Bahçıvan, Ceyhan Nehri kenarındaki özel organizasyonla nişanlısının istediği gibi bir evlilik teklifi daha yaptı. Oldukça mutlu görünen Leyla Bahçıvan, yaptığı değerlendirmede, “Hiç böyle bir teklif beklemiyordum. Hatta kabul etmeyecektim ama oldu işte. Çok güzeldi” şeklinde konuştu.

Nişanlısı ile yol üstünde giderken koyun sürüsünü görünce böyle bir teklif aklına geldiğini belirten Oğuzhan Bahçıvan da, “Köye doğru gidiyorduk. Bugün de Leyla’yı istemeye gidecektik. Giderken bir koyun sürüsü yolu kapattı. Ben de Leyla’yı arabadan indirerek sana evlilik yapacağım dedim. Ben indim ve eşeği getirdim. Eşek üzerinde evlilik teklifimi yaptım o da kabul etti. Yüzüğünü de parmağına taktı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş evlilik teklifi eşek sürpriz

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