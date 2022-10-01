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Böylesini görmediniz! Eşyaları çaldığı yetmezmiş gibi bir de sahibine hediye ediyor

01.10.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’in Caldicot bölgesinde yaşayan Rachel Masterman isimli bir kadın kedisi Demo’nun yaramazlıklarından şikayet etti. Sevimli kedinin komşularının eşyalarını çalarak kendisine hediye ettiğini dile getiren Masterman, Demo’nun mahalle sakinleri arasında popüler olduğunu hatta sosyal medya hesabı bulunduğunu bile söyledi.

Böylesini görmediniz! Eşyaları çaldığı yetmezmiş gibi bir de sahibine hediye ediyor

Galler’in Caldicot bölgesinde yaşayan Rachel Masterman isimli bir kadın kedisinin komşularından çaldığı eşyaları devamlı olarak eve getirdiğini söyledi. Kendisine ait Facebook hesabından izinsiz bir şekilde alınan eşyaların görselini paylaşarak sahiplerini bulmaya çalışan Masterman, kedisinin yaramazlıklarını sevimli buluyor. Demo’nun diğer evcil hayvanlarından farklı olduğunu belirten Masterman, kedisinin getirdiği tuhaf eşyalar karşısında şaşkına döndüğünü de itiraf etti.

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“ONU DURDURABİLMEMİN BİR YOLU YOK”

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Demo’nun son olarak kullanılmış bir seks oyuncağıyla eve geldiğini söyleyen Masterman, “Demo son birkaç yıldır eve hediyeler getiriyor. Ama Pazartesi günü ablam kapıyı açtığında onu arıyordum. İlk başta bunun araba kokularından biri olduğunu düşündüm, ama sonra kız kardeşime gösterdim ve 'Oh Rachel bu kesinlikle bir oda spreyi değil' dedi. Ne olduğunu anladığımda kesinlikle dehşete düştüm. 12 yaşındaki oğlum bana ne olduğunu sordu ve kesinlikle utandı” dedi.

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Kendisinin yaşadıkları çevrede popüler olmaya başladığından söz eden Masterman, “İnsanlar beni dükkanda durduruyor ve her şeyi çalan o kedi sahibi olup olmadığımı soruyor. Diğer kedilerim Bibble ve Pepe sadece fareler gibi olağan şeyleri getiriyorlar. Demo’nun çaldığı bir sürü eldivenim ve rastgele kıyafetim var. Onu durdurabilmemin hiçbir yolu yok, herkes ona profesyonel olmamız gerektiğini söyleyip duruyor ama o emniyet kemerlerinden nefret ediyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galler kedi hırsızlık
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