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Ölen kedisini kendi elleriyle gömdü! Saatler sonra karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı

30.09.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bir bar işletmecisi olan ismini açıklamak istemeyen adam yaşadığı ilginç durumu sosyal medyadan paylaştı. Biff isimli kedisinin öldüğünü ve kendi elleriyle gömdüğünü ifade eden adam adam, cenazeden birkaç saat sonra bir mahalle sakinin kucağında kedisinin bara giriş yaptığını görünce şoke oldu.

Ölen kedisini kendi elleriyle gömdü! Saatler sonra karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı

İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir bar işletmecisi Facebook’tan yaptığı paylaşımda Biff adını verdikleri kedilerinin araba çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini ve evcil hayvanlarına özel bir cenaze töreni düzenleyerek onu kendi elleriyle gömdüklerini söyledi. Cenaze töreninden birkaç saat sonra bir mahalle sakinin Biff isimli kediye geri dönmesi herkesi şaşırttı.

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“CANLI VE İYİ BİR ŞEKİLDE GERİ GELDİ”

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda adam, “Bu akşam birisi araba çarpması sonucu hayatını kaybeden siyah beyaz bir kediyle bara geldi. Biz de kendi kedimiz olduğunu düşünüp özel bir cenaze töreniyle nehir kıyısına yakın bir yere gömdük. Ancak birkaç saat sonra canlı ve iyi bir şekilde geri geldi” ifadelerini kullandı.

Bar sahibi ve ailesinin bir araba çarptıktan sonra ölen ancak kendi kedileri Biff'e benzeyen farklı bir kediyi yanlışlıkla gömdükleri ortaya çıktı. Vefat eden kedinin sahibini ulaşmak istediğini ifade eden adam, “Köyde siyah beyaz bir kediyi (Biff'le aynı) kaybeden birini tanıyan varsa lütfen, lütfen en kısa sürede iletişime geçin. Sebep olduğumuz sıkıntı için çok üzgünüz, biz de aynı şekilde şaşkınız” dedi.

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İngiltere mezar
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