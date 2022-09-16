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Hamile kedisini öldürüp yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu: Merak ettiğim için...

16.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da yaşayan Rahmar Dhani isimli bir adam evinde beslediği hamile kedisini önce öldürdü. Ardından ise doğmamış kedi yavrusu ile birlikte anne kedinin cesedinden kesti parçalarla yemek yaptı. Tutuklanan Dhani polise verdiği ifadesinde aç olduğunu ve kedi etinin tadını merak ettiği için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Hamile kedisini öldürüp yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu: Merak ettiğim için...

Rahmar Dhani isimli bir adam sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kedi etinden yapılan bir yemeği paylaştı. Dhani, evcil hayvanının karnından çıkarttığı üç fetüsü tavada kızarttığı an da dahil olmak üzere yemeğinin tüm aşamalarını gösterdi. Sosyal medya paylaşımına Dhani , “Bu sabah kahvaltım yan tarafta hasat edilen kızarmış kedi ve biber” notunu ekledi. Adamın sosyal medya paylaşımının viral olmasından sonra polise şikayet yağmaya başladı. Harekete geçen polis ekipleri adımı tutukladı.

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İFADESİNDEKİ DETAYLAR MİDE BULANDIRDI

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Kuzey Bengkulu Polisi Suç Soruşturma Birimi Başkanı Teguh Ari Aji, “Suçlu meraklı bir kişi olduğu için kedi eti denemek istediğini söyledi. Bu yüzden evcil kedisini katletti, derisini yüzdü ve tüketmek için kızartma yaptı” dedi.

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Dhani ise polise verdiği ifadesinde, “Kedi yanıma geldiğinde ben acıktım ve çok titriyordum. Merak ettiğim için onu öldürdüm. Kedi etini denemek istedim. Yemeğimi yediğimde enerjim yerine geldi. Etten çok kemik vardı. Bu yüzden uylukları pişirdim ancak kaburgaları çok sert olduğu için yenebilecek durumda değildi” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Endonezya kedi
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