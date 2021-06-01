Böylesini görmediniz! Siyah hamburger olur mu demeyin

Bir dönem Japonlara özgü olan bu siyah hamburger “Kuro Buger”ı büyük restoran zinciri Burger King, menülerine ekledi. Hatta özellikle bu hamburger için bir de siyah peynir üretti!

BAMBU KÖMÜRÜ MÜ KALAMAR MÜREKKEBİ Mİ?

Dev marka Burger King, 2014 yılında Japonya’ya özgü bu siyah hamburgeri kısa bir süreliğine menülerine ekledi. Eklediği dönemde dengeleri altı üst edeceğini öne süren Burger King, kısa süre sonra siyah hamburgeri kaldırdı.

Şirket, siyah hamburger için ekmeklerin bambu ateşinde közlendiğini ve ketçaplarla renklendirildiği ifade etti. Soğan ve sos için ise soya sosu kullandı.

Burger King, Japonya ilk kez satışa sunduğu "Kuro" burgerin (Kuro Japonca'da siyah anlamına geliyor) siyah hamburger için bir de siyah peynir üretti.

Ekmekler ve peynir siyah rengini bambu kömüründen alırken, sağon ve sarımsaklar kalamar mürekkebi ile renkleniyor. Hamburger köftesi ise karabiber ile yapılıyor.



