Böylesini ne gördünüz ne de duydunuz! Kendisini kale direğine bağladı...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de 20. haftanın erteleme maçında Everton, Newcastle United'ı konuk etti. Karşılaşmanın devam ettiği sırada sahaya giren bir protestocunun yaptığı hareket ağızları açık bıraktı...

KENDİSİNİ BOĞAZINDAN KALE DİREĞİNE BAĞLADI

Goodison Park'ta oynanan müsabaka, 0-0'lık eşitlikle devam ederken bir taraftar sahaya girerek eşine ender rastlanır bir olaya imza attı. Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendisini boğazından kale direğine bağladı.

Futbolcular ve taraftarlar şaşkınlık içinde kalırken maç, 50. dakikada durdu.

DEMİR KESİCİ MAKAS GETİRİLDİ

Güvenlik görevlileri kendini direğe kelepçeleyen taraftarı olduğu yerden ayırmak için uzun uğraşlar verdi. Kelepçe uzun süre protestocu taraftarın boynundan çıkarılamazken sahaya demir kesici makas getirildi. Güvenlik güçleri büyük uğraşların ardından protestocu taraftarı direğe bağlayan plastik kelepçeyi kesmeyi başardı. Boynunda plastik kelepçe çıkarılan taraftar saha apar topar dışına çıkarıldı.

PROTESTONUN SEBEBİ

Protestocu taraftarın, Just Stop Oil adlı aktivist kampanyanın destekçisi olduğu ve Britanya'da fosil yakıt kullanımının sona erdirilmesi için böyle bir harekette bulunduğu iddia edildi.

Karşılaşma, 90+1. dakikada Alex Iwobi'nin attığı gol sonrası Everton'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



