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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi gerçek mi? Bozkır Arslanı Celaleddin hangi kitaptan uyarlandı?

20.05.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celaleddin Harzemşah’ın hayatının anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, konusu ile dikkat çekiyor. Gerçek hayattan uyarlanarak anlatılan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, her hafta cuma günleri ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi gerçek mi? Bozkır Arslanı Celaleddin hangi kitaptan uyarlandı?

21 Mayıs Cuma günü ilk bölümü yayınlanan ATV dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin’de, Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini bitiriyor. Bozkır Arslanı Celaleddin’de Moğol imparatoru Cengiz Han’ın övgü ile bahsettiği Celaleddin Harzemşah’ın hikâyesi anlatılıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?

ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor. İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir kaos ve iç savaştan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti yaşatan ve onların yenilmezlik efsanesini yerle yeksan eden "Bozkır Arslanı Celaleddin” dizisinin proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını ifade ettiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesi izleyiciyi ekran karşısına kilitliyor…

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi gerçek mi? Bozkır Arslanı Celaleddin hangi kitaptan uyarlandıı

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah
Yulduz Radjabova: Kutlu Bike
Javakhir Zakirov: Cengiz Han
Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed
Gülenay Kalkan: Türkan Hatun
Sezgin Erdemir: Timur Melik
Ferhat Yılmaz: Şemsettin
Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah
Jamshid Sagatov: Cebe
Akmal Mirzo: Subutay
Ali Khan: Cuci
Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun
Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun
Feruza Normatova: Şirin
Cemal Hünal: Behram
Tohir Saidov: Nizamülmülk
Yahyo Pulatov: Akşah
Mehmet Pala: Otkır
Hasan Fehmi Gökdeniz:
Saide Rametova:
Yunus Destebaşı: Gökbörü

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