Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi gerçek mi? Bozkır Arslanı Celaleddin hangi kitaptan uyarlandı?

21 Mayıs Cuma günü ilk bölümü yayınlanan ATV dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin’de, Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini bitiriyor. Bozkır Arslanı Celaleddin’de Moğol imparatoru Cengiz Han’ın övgü ile bahsettiği Celaleddin Harzemşah’ın hikâyesi anlatılıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?

ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor. İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir kaos ve iç savaştan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti yaşatan ve onların yenilmezlik efsanesini yerle yeksan eden "Bozkır Arslanı Celaleddin” dizisinin proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını ifade ettiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesi izleyiciyi ekran karşısına kilitliyor…

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah

Yulduz Radjabova: Kutlu Bike

Javakhir Zakirov: Cengiz Han

Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed

Gülenay Kalkan: Türkan Hatun

Sezgin Erdemir: Timur Melik

Ferhat Yılmaz: Şemsettin

Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah

Jamshid Sagatov: Cebe

Akmal Mirzo: Subutay

Ali Khan: Cuci

Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun

Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun

Feruza Normatova: Şirin

Cemal Hünal: Behram

Tohir Saidov: Nizamülmülk

Yahyo Pulatov: Akşah

Mehmet Pala: Otkır

Hasan Fehmi Gökdeniz:

Saide Rametova:

Yunus Destebaşı: Gökbörü



