MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı | Kutlu Bike ölüyor mu? Yeni bölümde şok sahne!

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı | Kutlu Bike ölüyor mu? Yeni bölümde şok sahne!

11.06.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Bozkır Arslanı Celaleddin, her Cuma izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi devam ederken, Sultan Aleaddin'in sağlığı gittikçe bozulmuştu. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kutlu Bike ölecek mi? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı | Kutlu Bike ölüyor mu? Yeni bölümde şok sahne!

Her Cuma saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Bozkır Arslanı Celaleddin, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi devam ederken, Sultan Aleaddin'in sağlığı gittikçe bozulmuştu. Sabbahiler ise hedefine Türkan Hatun'u koymuştu. Peki yeni bölümde neler olacak? Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI (4. BÖLÜM)

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SON BÖLÜM ÖZETİ (3. BÖLÜM)

Sevilen dizinin 3. bölümünde Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi devam ederken, Sultan Aleaddin'in sağlığı gittikçe bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya çalışırken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak amacıyla araştırmalar yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıcaktır ve potansiyel düşmanını zayıflatmak amacıyla ittifak yapmış olduğu Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyacaktır.

Türkan Hatun kendisine yönelik suçlamaların sonrasında bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise gittikçe yaklaşan savaşın yaratacağı büyük yıkımın önüne geçmek için uğraşmaktadır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (4. BÖLÜM)

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Bir Zamanlar Çukurova şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti? Bir Zamanlar Çukurova şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Geri dönüyor! Efsane yarışmayı sunacak

Geri dönüyor! Efsane yarışmayı sunacak

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt

“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı!

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.