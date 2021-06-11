Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı | Kutlu Bike ölüyor mu? Yeni bölümde şok sahne!

Her Cuma saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Bozkır Arslanı Celaleddin, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi devam ederken, Sultan Aleaddin'in sağlığı gittikçe bozulmuştu. Sabbahiler ise hedefine Türkan Hatun'u koymuştu. Peki yeni bölümde neler olacak? Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI (4. BÖLÜM)

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SON BÖLÜM ÖZETİ (3. BÖLÜM)

Sevilen dizinin 3. bölümünde Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi devam ederken, Sultan Aleaddin'in sağlığı gittikçe bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya çalışırken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak amacıyla araştırmalar yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıcaktır ve potansiyel düşmanını zayıflatmak amacıyla ittifak yapmış olduğu Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyacaktır.

Türkan Hatun kendisine yönelik suçlamaların sonrasında bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise gittikçe yaklaşan savaşın yaratacağı büyük yıkımın önüne geçmek için uğraşmaktadır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (4. BÖLÜM)

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.