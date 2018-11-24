Bozkır dizisi ne zaman başlıyor? Bozkır konusu ve oyuncu kadrosu! 1. bölüm yeni fragmanı izle

Yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği; Levent Cantek'in senaryosunu kaleme aldığı ve birçok başarılı diziye imza atan Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'Bozkır'ın izleyiciyle buluşmasına sayılı günler kaldı. Yiğit Özşener veEkin Koç dışındaNur Fettahoğlu, Merve Çağıran,Bige Önal ve usta oyuncu Altan Erkekli'nin yer aldığı, güçlü oyuncu kadrosu ile de çok konuşulacak dizi herkese suç, ceza, adalet duygusu ve vicdan kavramlarını yeniden sorgulatacak.

BOZKIR GENEL KONUSU NEDİR?

Dikkat çekici tanıtımları ile şimdiden merak edilen "Bozkır"ın fragmanı, heyecanı bir üst noktaya taşıdı. Konusu ve farklı kurgusu ile izleyicileri sürükleyecek dizide mesleğinde deneyimli başkomiser Seyfi (Yiğit Özşener) ile genç, delidolu ve çaylak polis Nuri Pamir (Ekin Koç) şehirde bir çocuk cinayeti ile karşı karşıya kalacaklar. Bu cinayet onları şehrin nüfuslu iş adamı Abbas Bey (Altan Erkekli) ile kızı Dilara'ya (Nur Fettahoğlu) götürecek.

Bir cinayetle başlayan ve temposunun her bölümde giderek yükseleceği 'Bozkır', 30 Kasım'da sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

