Bozkır dizisi ne zaman başlıyor? İşte Bozkır konusu, oyuncu kadrosu ve 1. bölüm fragmanı

Türkiye'nin popüler dijital platformu BluTV'nin yeni polisiye dizisi 'Bozkır' başlıyor... Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Merve Çağıran ve Bige Önal ile usta oyuncu Altan Erkekli'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı 10 bölümlük dizi sürükleyici senaryosuyla izleyicileri her bölüm için heyecanlandıracak.

BluTV'NİN SÜRÜKLEYİCİ YENİ POLİSİYE DİZİSİ "BOZKIR" BAŞLIYOR!

Yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği; "Mor Menekşeler", "Eski Hikaye" gibi dizilerin senaryolarının yanında grafik roman ve mizah çalışmalarıyla tanınan Levent Cantek'in senaryosunu kaleme aldığı ve birçok başarılı diziye imza atan Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'Bozkır', 30 Kasım Cuma günü saat 19:00'da ilk bölümüyle BluTV'de seyirciyle buluşuyor.

BOZKIR KONUSU NEDİR?

Dikkat çekici tanıtımları ile merak uyandıran "Bozkır"ın konusu ise şöyle: Mesleğinde deneyimli başkomiser Seyfi(Yiğit Özşener) ile genç, delidolu ve çaylak polis Nuri Pamir(Ekin Koç) şehirde bir çocuk cinayeti ile karşı karşıya kalırlar. Bu cinayet onları şehrin nüfuslu iş adamı Abbas Bey(Altan Erkekli) ve kızı Dilara'ya(Nur Fettahoğlu) götürür.

Bir cinayetle başlayan, temposunun ve heyecanın her bölümde giderek yükseleceği 'Bozkır', 30 Kasım Cuma günü 19:00'da BluTV'de...

