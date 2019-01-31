Bozkır dizisinde maceranın sonuna gelindi!

Peşine düşülen bir çocuk cinayetinin ardında yatan eşcinsellik, intikam, bürokrasi konularıyla seyirciye her hafta heyecan yaşatan Bozkır, son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesecek.

Yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği; senaryosunu Levent Cantek'in kaleme aldığı ve Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda yer aldığı Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Merve Çağıran ve Bige Önal ile usta oyuncu Altan Erkekli'yi oyuncu kadrosunda bir araya getiren blutv'nin bu sezonunki iddialı polisiye dizisi 'Bozkır'da sona gelindi.

Yayınlanmaya başladığı günden beri her yeni bölümde heyecanın arttığı, izleyenlerden övgü dolu sözler toplayan 88 plakalıların dizisi Bozkır'ın son bölümü Perşembe akşamı blutv'de...

