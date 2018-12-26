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Bozkır dizisinin 2. sezonu yayınlanacak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 26.12.2018 02:52 | Son Güncelleme

'Masum', '7Yüz' ve 'Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da' gibi fenomen olmuş iddialı yapımları izleyicilerle buluşturan dijital platform BluTV'nin geçtiğimiz haftalarda başlayan polisiye dizisi 'Bozkır'ın rüzgarı seyircilerden aldığı övgülerle giderek büyüyor.

Bozkır dizisinin 2. sezonu yayınlanacak mı?

Yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği; senaryosunu Levent Cantek'in kaleme aldığı ve Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda yer aldığı Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Merve Çağıran ve Bige Önal ile usta oyuncu Altan Erkekli'yi oyuncu kadrosunda bir araya getiren 'Bozkır'da heyecan giderek artıyor. Şu ana kadar 4 bölümü yayınlanan diziye izleyiciler sosyal medyadan övgüler yağdırıyor. Hikayesi ve kurgusuyla her hafta izleyicilere yeni bölüm heyecanı yaratan 10 bölümlük polisiye dizi için şimdiden 2.sezon olmalı yorumları yapılıyor.

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'Bozkır'ın merakla beklenen 5.bölümü Perşembe günü 19:00'da BluTV'de...

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