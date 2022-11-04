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  4. Bozkır ve Kardeş Payı dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Rıza Akın’a memleketinde veda

Bozkır ve Kardeş Payı dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Rıza Akın’a memleketinde veda

04.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci, TV Sinema ve Dizi Oyuncusu Rıza Akın için Adana'da tören düzenlendi. Akın'ın eşi Miho Shimotashiro, törende yaptığı konuşmada her şeyini kaybettiğini ifade etti.

Bozkır ve Kardeş Payı dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Rıza Akın’a memleketinde veda

Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Gazeteci, TV Sinema ve Dizi Oyuncusu Rıza Akın, önceki gün hayatını kaybetmişti. Akın için bugün Seyhan Belediyesi’nde tören düzenlendi. Törene Akın'ın 2019 yılında Adana'da evlendiği eşi Miho Shimotashiro, yakınları, oyuncu arkadaşları, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

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Törende gözyaşları içerisinde konuşan Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro, “Adana’yı çok seviyordum. 2-3 sene sonra birlikte burada ailemizin yanında yaşamayı düşünüyorduk. Ama artık Adana’nın toprağı oldu. Benim için her şeydi. Baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile her şeydi. Ama ben her şeyi kaybettim” dedi.

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Ünlü sanatçı Menderes Samancılar da gözyaşlarına boğularak, “Çok zor konuşmak. Rıza'yı eskiden beri tanırım. İnsanın kolu kopar, yüreği kopar öyle bir şey. Ne anlatayım hepimiz biliyoruz Rıza’yı” diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Seyhan Belediyesi Selman-ı Pak Kültür Merkezi'ne Rıza Akın’ın adının verileceği belirtildi.
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Törenin ardından Rıza Akın'ın cenazesi, defnedilmek üzere Adana Asri Mezarlığı’na götürüldü.

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