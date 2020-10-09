Bozuk Türkçesiyle olay olan Şevval Şahin'den eleştirilere yanıt!

YouTube'da katıldığı bir programda beslenme şeklinden bahseden 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşmasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Şahin, Türkçe konuşurken aralarda kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada ti'ye alındı. 21 yaşındaki Şevval Şahin, gelen eleştiriler sonrası sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"6 yaşımdan sonra İngiltere'de büyüdüm" diyen Şahin, "18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim. Türkçemi iyi bir seviyeye taşıdığıma inanıyorum ama linç yiyorum. İnsanlar bunu özentilik olarak algılıyor" ifadelerini kullandı.