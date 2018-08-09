Brad Pitt, Angelina Jolie'nin 'nafaka ödemiyor' iddiasını reddetti

Pitt'in avukatları mahkemeye sundukları belgelerde müvekkillerinin 1,3 milyon dolardan fazla çocuk bakım masrafı ödediğini ve Jolie'ye ev alması için 8 milyon dolar borç verdiğini söyledi.

Daha önce Jolie'nin avukatları, müvekillerinin boşanma başvurusu yaptığı 2016'dan bu yana "anlamlı bir çocuk nafakası ödemesi yapmadığını" savunmuşlardı.

2005'te birlikte olmaya başlayan Pitt ve Jolie çifti 2014'te evlenmişti.

Pitt'in avukatları, mahkeme belgelerinde Jolie'nin iddialarını "medyadaki haberleri manipüle etmek girişimi" olarak tanımladı.

Jolie'nin avukatları henüz bir açıklama yapmadı.

Angelina Jolie'nin avukatlarının sunduğu belgelerde "Çocuk nafakası ödemek Pitt'in yasal görevi. Ayrılıktan bu yana, şimdiye dek anlamlı bir nafaka ödemesi yapmadı. Çocukların masrafları için varılan gayriresmi anlaşmaya uyarınca yapılması gereken ödemeler birbuçuk yıldır yapılmadığından, Jolie geriye dönük bir nafaka ödemesi emri çıkartılması başvurusunda bulunuyor" denilmişti.

'Şiddetli geçimsizlik'