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Brad Pitt’in başrolünü üstleneceği Formula 1 filmi, stüdyoların arasını açtı! Rekabet büyüyor

06.12.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Brad Pitt’in üstlendiği henüz ismi belli olmayan Formula 1 filmi için film stüdyoları harekete geçti. İngiliz Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton'ın yer alacağı konuşulan film gişe yarışına erkenden başladı. Filmin yayın hakları için stüdyolar rekabete girişti.

Brad Pitt’in başrolünü üstleneceği Formula 1 filmi, stüdyoların arasını açtı! Rekabet büyüyor

Hollywood’un sevilen aktörlerinden Brad Pitt’in başrolünü üstleneceği Formula 1 yarışlarını konu alan filmin çekimleri başlamadan yayın hakları için çekişmelere sahne oldu. Filmin yönetmen koltuğunda; Tron, Oblivion, Only the Brave gibi filmlere imza atan ve son olarak, 1986 yapımı Top Gun'ın 2022'de vizyona girecek olan devam filmi Top Gun: Maverick'i yöneten Joseph Kosinski oturuyor. Senaryoyu ise Top Gun: Maverick'in de senaryosunu yazan Ehren Kruger yazacak.

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DEV STÜDYOLAR YAPIMIN PEŞİNDE

Filmin yapımcılığını üstlenebilmek için Hollywood'un en büyük film şirketleri Disney, MGM, Paramount, Sony ve Universal'ın yanı sıra; Netflix, Amazon, Apple gibi dijital yayıncılık yapan yapım şirketleri yarış halinde. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, stüdyolar filmin haklarını satın alabilmek için teklif verme yarışına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Brad Pitt Formula 1
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