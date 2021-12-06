Brad Pitt’in başrolünü üstleneceği Formula 1 filmi, stüdyoların arasını açtı! Rekabet büyüyor

Hollywood’un sevilen aktörlerinden Brad Pitt’in başrolünü üstleneceği Formula 1 yarışlarını konu alan filmin çekimleri başlamadan yayın hakları için çekişmelere sahne oldu. Filmin yönetmen koltuğunda; Tron, Oblivion, Only the Brave gibi filmlere imza atan ve son olarak, 1986 yapımı Top Gun'ın 2022'de vizyona girecek olan devam filmi Top Gun: Maverick'i yöneten Joseph Kosinski oturuyor. Senaryoyu ise Top Gun: Maverick'in de senaryosunu yazan Ehren Kruger yazacak.

DEV STÜDYOLAR YAPIMIN PEŞİNDE

Filmin yapımcılığını üstlenebilmek için Hollywood'un en büyük film şirketleri Disney, MGM, Paramount, Sony ve Universal'ın yanı sıra; Netflix, Amazon, Apple gibi dijital yayıncılık yapan yapım şirketleri yarış halinde. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, stüdyolar filmin haklarını satın alabilmek için teklif verme yarışına girdi.



