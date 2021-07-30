Formula 1’in efsane ismi Michael Schumacher’in belgeseli geliyor

Formula 1’de 7 kez şampiyonluk yaşayan, spor dünyası için çok önemli bir figür olan Michael Schumacher 8 yıl önce kayak yaparken başına aldığı darbe sonrasında eski sağlığına kavuşamadı. Ailesi tarafından çok gizli bir şekilde evinde tedavisi süren Alman efsanenin kaza sonrasında yeni bir görüntüsü de paylaşılmadı. Hayranlarının büyük bir merakla takip ettiği Schmacher cephesinden yeni bir haber geldi. Michael Schumacher’in hayatını anlatacak belgesel “Schumacher” Netflix'te yayınlanacak. Film, onun mütevazi başlangıcından yedi dünya şampiyonluğuyla ve sayısız zaferle domine ettiği Formula 1'in zirvesine uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Toplamda 91 yarış kazanarak bir başka rekorun da sahibi olan Schumacher'in babası ve erkek kardeşi Ralf'e ek olarak, Schumacher'in eşi Corinna ve iki çocuğu Gina ve artık kendisi de bir Formula 1 sürücüsü olan Mick, en yakın arkadaşları ve rakipleri gibi ilk kez onun hakkında açıkça konuşuyorlar. Bunlar arasında Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Damon Hill, Flavio Briatore, David Coulthard, Willi Weber, Luca di Montezemolo, Piero Ferrari, menajeri Sabine Kehm de yer alıyor.



