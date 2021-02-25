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Aşk film setlerinden doğar! Aynı filmde rol aldıktan sonra evlenen ünlü çiftler

Seray Üstün Seray Üstün 25.02.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Aşk film setlerinden doğar! Aynı filmde rol aldıktan sonra evlenen ünlü çiftler

Oyuncuların setlerde uzun saatlerini birlikte geçirmesi hiç şüphesiz ki aralarında yakınlaşmaların doğmasına neden oldu. Bu çiftler film setlerinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıdı. İşte karşınızda filmlerinde partner olarak gördüğümüz ve sonrasına aşklarını nikahla taçlandıran ünlü çiftler...

Film setlerinden soğan aşklardan en bilineni aslında Bay ve Bayan Smith’e hayat veren Brad Pitt ile Angelina Jolie ikilisidir. Ancak listenin bununla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Penelope Cruz, Tom Hanks ve Julia Roberts gibi diğer ünlüler de film çekimleri sırasında diğer yarılarını buldular. Altını çizmemiz gerekir ki; bu çiftlerden bazıları 30 yıldır evli. Bu da Aşk Tanrısı’nın okunun ne zaman isabet edeceğini asla bilemeyeceğimizi kanıtlıyor. İşte oyuncuların evlilikle biten filmleri…

BRAD PITT- ANGELINA JOLIE (BAY VE BAYAN SMITH)

brad pitt

Bay ve Bayan Smith, Brad Pitt’in Jennifer Aniston’la 5 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü filmdir. Daha sonra Pitt ve Angelina Jolie, 12 yıllık bir ilişki ve 2 yıllık evlilikten sonra 2016’da ayrıldı. Çiftin 3 tanesi evlatlık olmak üzere 6 çocukları bulunuyor.

TOM CRUISE- NICOLE KIDMAN (YILDIRIM GÜNLERİ)

tom cruıse

Dünyanın en ünlü çiftleri arasında yer alan bu ikili 1989 yılında birlikte rol aldıkları Yıldırım Günleri filminin çekimleri sırasında tanıştılar. Aşklarını nikahla perçimleyen çiftin evlilikleri 11 yıl sürdü. 2 çocuk evlat edinen ünlü isimler 2001 yılında boşandı.

PENELOPE CRUZ- JAVIER BARDEM (BARSELONA BARSELONA)

penelope

Bu rüya çift, ilk kez 1992 yapımı “Jambon, Jambon” filminin çekimleri sırasında tanıştı. Ancak birbirlerine romantik açıdan ilgi duymaları uzun zaman aldı. Birliktelikleri ile görenleri kıskandırmayı başaran ünlü çift, 2008 yapımı Barselona, Barselona filminin çekimleri sırasında birbirlerine aşık oldular. Daha sonra 2 yıl süren birlikteliğin ardından 2010 yılında evlendiler ve şimdiyse 2 çocukları var.

JENNIFER GARNER- BEN AFFLECK (DAREDEVIL)

jennifer

Bu çift 2002’de Daredevil filminin çekimlerinde birbirlerine aşık olduklarında, Jennifer Garner, Scott Foley ile evliydi ve Ben Affleck, Jennifer Lopez ile sevgiliydi. Ancak Affleck ve Garner ikilisi kısa süre sonra bir ilişkiye başladılar ve evlendiler. Ünlü çift 2018 yılında ayrılıncaya kadar 17 yıl boyunca evli kaldılar.

ELIZABETH TAYLOR- RICHARD BURTON (KLEOPATRA)

elizabeth

İkonik Hollywood yıldızları, 1962 yılında Kleopatra filminin çekimleri sırasında birbirlerine aşık oldular. Filmin çekimleri sırasında her ikisi de evliydi. Ancak birbirlerine olan aşkları o kadar güçlüydü ki bu onlara engel olmadı. Ünlü çift 1964 yılında evlendi. Fakat evlilikleri 10 yıl sonra sona erdi.

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DANIEL CRAIG- RACHEL WEISZ (KORKU EVİ)

daniel

James Bond rolüyle popülerleşen Daniel Craig ve güzel oyuncu Rachel Weisz, 2011 yılında Korku Evi filminin çekimleri sırasında birbirlerine aşık oldular. Daha sonra aynı yıl dünya evine girdiler.

NATALIE PORTMAN-BENJAMIN MILLEPIED (SİYAH KUĞU)

natalie

Natalie Portman, 2010 yılında Siyah Kuğu filminin çekimleri sırasında eşi ile tanıştı. Benjamin Millepied, Portman ile birbirlerine aşık olduklarında film için dansçı ve koreograf olarak çalışıyordu. 2010 yılında nişanlandılar ve 2012’de ise evlendiler.

EVA MENDES-RYAN GOSLING (BABADAN OĞULA)

eva

Bu güzel çift, 2011 yapımı Babadan Oğula filminde başrol oynadılar ve çekimler sırasında birbirlerine aşık oldular.

RYAN REYNOLDS-BLAKE LIVELY (YEŞİL FENER)

ryan

2010 yılında Yeşil Fener filminin çekimleri sırasında birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başladı. 2 yıl boyunca flört ettikten sonra 2012 yılında evlendiler.

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JULIA ROBERTS-DANNY MODER (MEKSİKALI)

Julia Roberts eşiyle 2000 yılında Meksikalı filminin çekimleri sırasında tanıştı ve 2002’de evlendi. Daniel Moder, Brad Pitt ve Julia Roberts’ın başrol oynadığı Meksikalı filminde görüntü yönetmeni olarak çalışıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie, Blake Lively, Brad Pitt, Eva Mendes, Jennifer Garner, Julia Roberts, Natalie Portman, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Rachel Weisz, Ryan Gosling, Tom Cruise,
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