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Brad Pitt renkli stiliyle dikkat çekti! "Hepimiz öleceğiz, sallayalım gitsin"

03.08.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Suikast Treni' (Bullet Train) için ülke ülke gezen Amerikalı oyuncu Brad Pitt, renkli prömiyer stiliyle yine dikkat çekti.

Brad Pitt renkli stiliyle dikkat çekti! "Hepimiz öleceğiz, sallayalım gitsin"

Hollywood’un sevilen oyuncusu Brad Pitt, “Suikast Treni” filminin Los Angeles’ta düzenlenen prömiyerine katıldı.

Regency Village Theatre’da düzenlenen prömiyerde renkli bir görünüm tercih eden 58 yaşındaki oyuncu, film için çıktığı basın turunda geleneği bozmadı.

Pitt, parlak yeşil tonlarındaki keten takımı ve içine giydiği mavi tişörtünü, sarı renkteki spor ayakkabılarıyla tamamladı.

Oyuncuya prömiyerde Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Logan Lerman ve Zazie Beetz gibi isimler eşlik etti.

KIZININ DANSIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Kırmızı halıda ET'ye röportaj veren Pitt, kızı Shiloh'un viral olan dansı sorulduğunda "Gözlerim doluyor, gerçekten çok harikaydı. Bu yeteneği nereden geliyor hiç bilmiyorum" ifadesini kullandı.

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Brad Pitt
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