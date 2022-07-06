Brad Pitt'ten beklenmedik çıkış! "Egoist değilim, hastayım"

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, sağlığına dair bir ayrıntıyı bir kez daha gündeme getirdi. GQ Dergisi'ne konuşan 58 yaşındaki oyuncu, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu "prosopagnozi" (yüz körlüğü) hastalığına sahip olduğunu söyledi.

Daha önce de benzer iddiasını tekrarlayan Pitt, resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin bu "prosopagnozi" hastası olduğunu doğruladığını ileri sürdü.

Yüz körlüğü olarak da bilinen prosopagnozi, genellikle doğuştan geliyor. Beyindeki bilişsel bir bozukluk nedeniyle bu hastalığı sahip olan kişiler diğer insanların yüzlerini tanıyamaz, hatta neredeyse göremez. Bazı kişilerin kendi yüzlerini tanımakta bile güçlük çektiği durumlar da olabilir.

"BENCİL OLDUĞUMU SANIYORLAR"

Brad Pitt, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirtip, "Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BANA İNANMIYOR!"

Oscar ödüllü aktör, Ottessa Moshfegh ile yaptığı röportajda "Kimse bana inanmıyor" diye konuştu. Moshfegh kendi kocasının da prosopagnozi hastalığına sahip olduğunu belirtti.



"EGOİST DEĞİLİM"

Brad Pitt bu konuda daha önce de "Birçok insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar." demişti. Pitt, sahip olduğunu iddia ettiği hastalığın sonucu olarak insanların kendisini "egoist" olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

